Економіка

12:08 02.01.2023

Ситуація в енергосистемі повністю контрольована - "Укренерго"

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Ситуація в енергосистемі повністю контрольована - "Укренерго"

Станом на 11:00 понеділка ситуація в енергосистемі України повністю контрольована, незважаючи на пошкодження, яких енергетична інфраструктура зазнала внаслідок нічної атаки російських агресорів дронами, повідомила НЕК "Укренерго" у фейсбуці.

"Укренерго" звернуло увагу на ускладнення ситуації з електропостачанням у Києві внаслідок атаки росіян у ніч на понеділок та застосування у зв'язку з цим аварійних відключень.

Водночас компанія зазначила, що відновлювальні роботи тривають.

Загалом в Україні через мережеві обмеження, спричинені значними руйнуваннями в магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою запобігання виникненню додаткових аварій областям доведено ліміти споживання на вечірній період, зазначила "Укренерго".

Теги: #ситуацiя #енергосистема #укренерго

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