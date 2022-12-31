ДТЕК повідомив про обмеження промисловості на вихідні, щоб уникнути відключень е/е населенню

Енергохолдинг ДТЕК планує уникнути застосування графіків обмеження електроенергії населенню в рамках діяльності його операторів систем розподілу в Києві, Київській та Дніпропетровській областях за рахунок суттєвого обмеження споживання промисловістю.

"Енергетики докладають максимум зусиль, щоб за рахунок суттєвого обмеження промисловості забезпечити жителів Києва, Київщини та Дніпропетровщини світлом у новорічну ніч, не застосовуючи графіки відключень", – повідомила компанія в телеграм-каналі в суботу.

Там зазначили, що енергетики зроблять все можливе, щоб у Новий рік столиця, Київська та Дніпропетровська області були зі світлом.