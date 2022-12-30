Економіка

17:22 30.12.2022

Кабмін схвалив План дій органів влади з відновлення деокупованих територій

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Кабмін схвалив План дій органів влади з відновлення деокупованих територій

Кабінет Міністрів України схвалив План дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з відновлення деокупованих територій.

"Зазначений план дій є результатом роботи Координаційного штабу з питань деокупованих територій. Він включає 131 захід з відновлення життєдіяльності звільнених населених пунктів", - ідеться у повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, до невідкладних віднесено такі заходи: здійснення заходів щодо очищення територій від вибухонебезпечних предметів, розбирання завалів; поновлення діяльності органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, територіальних органів виконавчої влади; забезпечення роботи територіальних правоохоронних органів; забезпечення населення харчовими продуктами та продуктами першої потреби; забезпечення ліками та надання медичної допомоги; відновлення функціонування української мови як державної з урахуванням захисту мов корінних народів; знищення символіки російського тоталітарного режиму; залучення міжнародної технічної допомоги для відновлення пошкодженої інфраструктури; поновлення обігу гривні та казначейського обслуговування; забезпечення здійснення соціальних виплат та пенсій; відновлення централізованого водопостачання.

Згідно з повідомленням, за кожним заходом закріплені відповідальні виконавці, здебільшого це військові адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Теги: #кабмін #відновлення

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