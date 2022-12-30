Економіка

13:06 30.12.2022

Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень – ДТЕК

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Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень – ДТЕК

 Київ після багатоденного застосування аварійних графіків відключення, зумовлених терористичними атаками РФ на енергоінфраструктуру України, повертається до стабілізаційних графіків, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Сьогодні повертаємося до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті "ДТЕК Київські електромережі". Зможемо їх дотримуватися у разі, якщо не буде нових атак", – йдеться в повідомленні ДТЕК у його телеграм-каналі в п'ятницю.

У компанії пояснили, що спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, які дали змогу стабілізувати ситуацію в Києві.

Теги: #київ #енергетика #дтек

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