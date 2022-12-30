Економіка

12:49 30.12.2022

Українські девелопери прогнозують помірне зростання попиту на житло у 2023 році

2 хв читати
Українські девелопери прогнозують помірне зростання попиту на житло у 2023 році

Українські девелопери прогнозують помірне зростання попиту на житло у 2023 році – у межах 15% за рахунок розширення іпотечних програм та запиту на відновлення деокупованих регіонів, проте основним чинником буде успіх Сил оборони на фронті.

"У поточних умовах реальний попит можна стимулювати лише доступним кредитуванням (від 0% до 3%) або розраховувати на зростання доходів громадян щонайменше на 20%. На мій погляд, у найкращому разі у 2023 році попит на новобудови може зрости лише на 15% порівняно з 2022 роком, але він більше ніж на 60-70% буде меншим, ніж у серпні-жовтні 2021 року", - прогнозує співзасновник і керівний партнер INSPI Development Володимир Семенцов.

За його словами, першочерговими каталізаторами попиту стануть перемога у війні, безпека життя, гарантії безпечних інвестицій у новобудови.

"Економічне зростання, яке розпочнеться після перемоги, зокрема за рахунок фінансування міжнародними донорами та приватними компаніями відновлення українських міст, сприятиме зростанню попиту і з боку професійних інвесторів, і українців, які втратили житло через війну та отримають сертифікати від держави на купівлю нового", – вважає власник Saga Development Андрій Вавриш.

Зростання попиту на житло також спричинить зростання цін, вважає комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

"Якщо за умов малоплатоспроможного попиту забудовники стримують вартість, то щойно зросте зацікавленість у реальних угодах, ціни поповзуть вгору. Подорожчання буде поступовим - у межах 10% за рік", - сказала вона.

Крім того, збільшити попит на нове житло дасть змогу масштабування іпотечної програми "єОселя" на ширше коло населення, а також акредитація до участі незавершених об'єктів будівництва.

"Наступного року "єОселя" має масштабуватися та охопити ширше коло громадян. Тому ми очікуємо, що це приведе до значного попиту на нерухомість. Нині 78% угод за програмою "єОселя" стосуються вторинного ринку, оскільки пропозицій готового нового житла не так багато. Однак прецедент, коли до участі акредитують незавершений об'єкт, стимулюватиме покупців активніше звертати увагу на новобудови", – вважає Лаєвська.

За словами директора з маркетингу девелопера Alliance Novobud Ірини Міхальової, у наступні рік-півтора на ринку відчуватиметься дефіцит якісних проєктів комфорт- та бізнес-класу, проте економ-клас може знову стати популярним. Окрім того, важливим аспектом майбутніх проєктів має стати безпека.

"Питання безпеки сьогодні неймовірно актуальне, тож майбутні проєкти насамперед про безпеку. Перше питання, яке ставлять покупці у відділах продажу - чи передбачено в будинку укриття або хоча б приміщення подвійного призначення, наприклад підземний паркінг, який можна переобладнати під укриття", - зазначила вона.

Теги: #нерухомість #девелопери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:52 29.12.2022
Попит на купівлю будинків у передмісті столиці зросте у першому півріччі 2023 року

Попит на купівлю будинків у передмісті столиці зросте у першому півріччі 2023 року

15:47 28.12.2022
Українські девелопери у 2022 р., незважаючи на війну, продовжували будівництво, проте відклали запуск нових проєктів

Українські девелопери у 2022 р., незважаючи на війну, продовжували будівництво, проте відклали запуск нових проєктів

14:43 26.12.2022
Швейцарія та США виділили через ЄБРР грант у EUR2,4 млн на допомогу в релокації для МСП

Швейцарія та США виділили через ЄБРР грант у EUR2,4 млн на допомогу в релокації для МСП

11:02 26.12.2022
Під час відновлення Миколаєва його жителі бажають покращити набережні, зелені зони та громадські простори

Під час відновлення Миколаєва його жителі бажають покращити набережні, зелені зони та громадські простори

11:04 23.12.2022
McDonald's відкрив новий ресторан на столичній Оболоні

McDonald's відкрив новий ресторан на столичній Оболоні

14:39 21.12.2022
Після війни багато об'єктів комерційної нерухомості будуть змушені провести екстремальну реконструкцію – думка

Після війни багато об'єктів комерційної нерухомості будуть змушені провести екстремальну реконструкцію – думка

14:01 21.12.2022
Мінрозвитку запросило профспільноту долучитися до моніторингу та впровадження містобудівної реформи

Мінрозвитку запросило профспільноту долучитися до моніторингу та впровадження містобудівної реформи

18:08 16.12.2022
"Епіцентр" відкриває у Києві найбільший ТЦ мережі після реновації

"Епіцентр" відкриває у Києві найбільший ТЦ мережі після реновації

13:10 15.12.2022
Суд заарештував готелі та столичні ТЦ, якими фактично володіють громадяни держави-агресора

Суд заарештував готелі та столичні ТЦ, якими фактично володіють громадяни держави-агресора

10:36 14.12.2022
Петиція на сайті президента щодо ветування законопроєкту про реформу містобудування набрала понад 25 тис. голосів

Петиція на сайті президента щодо ветування законопроєкту про реформу містобудування набрала понад 25 тис. голосів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень – ДТЕК

"Укрнафта" має намір активно виходити на ринок постачання природного газу кінцевим споживачам

Топменеджери "Укренерго" прогнозують відновлення електропостачання знеструмленим через атаки РФ споживачам найближчим часом

Шмигаль про наслідки обстрілу: Не обійшлося без влучань та пошкоджень енергооб'єктів

На Львівщині анонсують відновлення електропостачання до вечора четверга - обленерго

ОСТАННЄ

Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень – ДТЕК

"Укрнафта" має намір активно виходити на ринок постачання природного газу кінцевим споживачам

Середній чек в українських закладах громадського харчування зріс у середньому на третину – дослідження Poster

"Укрнафта" змістить фіноперації в держбанки, створить правління та ініціює перевірки з боку Держаудиту та Держподаткослужби – директор

"Укрнафта" планує залучати банківські кредити

На Миколаївщині аварійні відключення електрики

Топменеджери "Укренерго" прогнозують відновлення електропостачання знеструмленим через атаки РФ споживачам найближчим часом

Шмигаль про наслідки обстрілу: Не обійшлося без влучань та пошкоджень енергооб'єктів

На Львівщині анонсують відновлення електропостачання до вечора четверга - обленерго

Потепління в Україні дасть змогу завершити збирання кукурудзи – GrainTrade

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА