Українські девелопери прогнозують помірне зростання попиту на житло у 2023 році – у межах 15% за рахунок розширення іпотечних програм та запиту на відновлення деокупованих регіонів, проте основним чинником буде успіх Сил оборони на фронті.

"У поточних умовах реальний попит можна стимулювати лише доступним кредитуванням (від 0% до 3%) або розраховувати на зростання доходів громадян щонайменше на 20%. На мій погляд, у найкращому разі у 2023 році попит на новобудови може зрости лише на 15% порівняно з 2022 роком, але він більше ніж на 60-70% буде меншим, ніж у серпні-жовтні 2021 року", - прогнозує співзасновник і керівний партнер INSPI Development Володимир Семенцов.

За його словами, першочерговими каталізаторами попиту стануть перемога у війні, безпека життя, гарантії безпечних інвестицій у новобудови.

"Економічне зростання, яке розпочнеться після перемоги, зокрема за рахунок фінансування міжнародними донорами та приватними компаніями відновлення українських міст, сприятиме зростанню попиту і з боку професійних інвесторів, і українців, які втратили житло через війну та отримають сертифікати від держави на купівлю нового", – вважає власник Saga Development Андрій Вавриш.

Зростання попиту на житло також спричинить зростання цін, вважає комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

"Якщо за умов малоплатоспроможного попиту забудовники стримують вартість, то щойно зросте зацікавленість у реальних угодах, ціни поповзуть вгору. Подорожчання буде поступовим - у межах 10% за рік", - сказала вона.

Крім того, збільшити попит на нове житло дасть змогу масштабування іпотечної програми "єОселя" на ширше коло населення, а також акредитація до участі незавершених об'єктів будівництва.

"Наступного року "єОселя" має масштабуватися та охопити ширше коло громадян. Тому ми очікуємо, що це приведе до значного попиту на нерухомість. Нині 78% угод за програмою "єОселя" стосуються вторинного ринку, оскільки пропозицій готового нового житла не так багато. Однак прецедент, коли до участі акредитують незавершений об'єкт, стимулюватиме покупців активніше звертати увагу на новобудови", – вважає Лаєвська.

За словами директора з маркетингу девелопера Alliance Novobud Ірини Міхальової, у наступні рік-півтора на ринку відчуватиметься дефіцит якісних проєктів комфорт- та бізнес-класу, проте економ-клас може знову стати популярним. Окрім того, важливим аспектом майбутніх проєктів має стати безпека.

"Питання безпеки сьогодні неймовірно актуальне, тож майбутні проєкти насамперед про безпеку. Перше питання, яке ставлять покупці у відділах продажу - чи передбачено в будинку укриття або хоча б приміщення подвійного призначення, наприклад підземний паркінг, який можна переобладнати під укриття", - зазначила вона.