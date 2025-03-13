Економіка

10:50 13.03.2025

Девелопери адаптують комерційні площі у складі своїх ЖК до викликів воєнного часу

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Девелопери адаптують комерційні площі у складі своїх ЖК до викликів воєнного часу

Українські девелопери докладають зусиль для адаптації комерційних приміщень у складі своїх житлових комплексів до викликів воєнного часу, що підвищує конкурентність на ринку та попит інвесторів, випливає з опитування забудовників агентством "Інтерфакс-Україна".

"Ми провели комплексний реконцепт всіх проєктів, які були ініційовані до початку війни, щоб відповідати новим стандартам безпеки та оновленим державним будівельним нормам. Понад 80% планувань було переглянуто з урахуванням нових викликів – ми посилили конструктивні елементи будівель, додали просторі бомбосховища та приміщення подвійного призначення", – розповів директор Zezman Holdings Юрій Мотуз.

Як повідомив керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль, девелопер також може реалізувати певні технічні зміни у приміщеннях за бажанням інвестора: скоригувати цільове призначення, збільшити потужності електропостачання, встановити жировловлювачі. При цьому зміна функціоналу комерційних площ має бути погоджена з мешканцями, зазначив він.

Компанія Alliance Novobud також передбачає у кожному комерційному приміщенні можливість під’єднати генератор. Співробітники бізнесу та клієнти мають доступ до укриттів у підвальних приміщеннях будинків.

Крім того, інвестори купляють комори у підвалах з метою облаштування власних укриттів, розповіла комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

"Орендарі зараз активно викуповують комори у підвалах і облаштовують там індивідуальні укриття для своїх працівників, тож ці приміщення тепер використовуються не лише як склади, а й як захисні зони", – зазначила експертка.

Наявність підземних паркінгів та укриттів загалом позитивно впливає на попит на ринку комерційних площ у складі ЖК – такі об’єкти швидше продаються, пояснила директорка з маркетингу групи компаній DIM Дарія Бедя.

"У комплексах, які мають підземний паркінг, швидше продаються та здаються в оренду комерційні площі, ніж в аналогічних об’єктах без тимчасових укриттів Слід зазначити, що тепер у всіх ЖК, що зараз проєктуються згідно з оновленими ДБН, обов’язково має бути укриття чи бомбосховище. Тож архітектори і забудовники інтегрують їх у загальну структуру проєкту, що позитивно у майбутньому впливатиме на попит зі сторони покупців та орендарів комерційних площ", – вказала вона.

Таким чином, орієнтація на безпеку та зручність – це ключовий тренд на ринку сьогодні, зазначили у пресслужбі KAN Development.

"Війна змінила пріоритети: бізнес тепер орієнтований на швидкі послуги, економію часу мешканців та створення комфортних зон у межах ЖК", – пояснили у компанії.

Аналогічною думкою поділився СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв. За його словами, попит на приміщення для сфери розваг та великих ресторанів зменшився, натомість зростає запит на бізнеси, що забезпечують базові потреби мешканців житлових комплексів.

"Після початку повномасштабного вторгнення спостерігається помітна трансформація бізнесів, які обирають приміщення у житлових комплексах. Замість класичних кафе та магазинів першої необхідності на перший план виходять офіси невеликих компаній, коворкінги; сервісні послуги (клініки, салони краси, спортзали); освітні центри для дітей; міні-маркети з широким асортиментом товарів", – прокоментував експерт.

Теги: #комерційні #приміщення #девелопери

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