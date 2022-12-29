"Укрнафта" планує залучати банківські кредити

"Укрнафта" після 100% концентрації її акцій у держави планує змістити фінансові операції у державні банки та залучити банківські кредити для проєктів розвитку та інвестицій, повідомив новий директор компанії Сергій Корецький.

"Звичайно, є певна історична спадщина, від якої банки не в захваті, але процес іде, ми проходимо комплаєнс-процедури", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Корецький констатував, що обсяг ліквідності в компанії на час його приходу дорівнював обсягу однієї місячної заробітної плати або навіть менше, тоді як компанії необхідно купувати електроенергію, матеріально-технічні ресурси та інші витрати.

Директор зазначив, що компанія повністю виконує всі зобов'язання щодо відвантаження продукції, яку продає на аукціонах на біржах та за прямими контрактами

"Усім клієнтам, які бажають придбати вуглеводні (а у нас є їх повний спектр, від природного газу до нафтопродуктів), ми пропонуємо комплексні рішення – можуть сміливо приходити на торги та отримувати якісний ресурс за ринковими умовами. "Укрнафта" буде відкрита та гарантує своєчасне відвантаження сплачених обсягів", – зазначив керівник компанії.

Відповідаючи на запитання про можливі судові суперечки з колишніми акціонерами, Корецький припустив, що компанія може бути відповідачем.

"У разі виникнення судового процесу між державою та колишніми акціонерами "Укрнафта" діятиме відповідно до чинного законодавства: надаватиме необхідні дані, пояснення тощо. Якщо говорити про оцінку активів, то це сфера відання Міністерства оборони України", – пояснив він.

Як повідомлялося, ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Корецький замінив на посаді голови "Укртатнафти" Павла Овчаренка 9 листопада, а Олега Геза на чолі "Укрнафти" – 10 листопада.

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі знаходяться 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС.

В "Укрнафті" контрольний пакет акцій належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний (близько 42%) контролювали структури ексвласників націоналізованого ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Повністю інтерв'ю директора "Укрнафти" Сергія Корецького агенції "Інтерфакс-Україна" читайте на сайті агентства www.interfax.com.ua