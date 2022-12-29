Економіка

19:22 29.12.2022

"Укрнафта" планує залучати банківські кредити

2 хв читати
"Укрнафта" планує залучати банківські кредити

"Укрнафта" після 100% концентрації її акцій у держави планує змістити фінансові операції у державні банки та залучити банківські кредити для проєктів розвитку та інвестицій, повідомив новий директор компанії Сергій Корецький.

"Звичайно, є певна історична спадщина, від якої банки не в захваті, але процес іде, ми проходимо комплаєнс-процедури", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Корецький констатував, що обсяг ліквідності в компанії на час його приходу дорівнював обсягу однієї місячної заробітної плати або навіть менше, тоді як компанії необхідно купувати електроенергію, матеріально-технічні ресурси та інші витрати.

Директор зазначив, що компанія повністю виконує всі зобов'язання щодо відвантаження продукції, яку продає на аукціонах на біржах та за прямими контрактами

"Усім клієнтам, які бажають придбати вуглеводні (а у нас є їх повний спектр, від природного газу до нафтопродуктів), ми пропонуємо комплексні рішення – можуть сміливо приходити на торги та отримувати якісний ресурс за ринковими умовами. "Укрнафта" буде відкрита та гарантує своєчасне відвантаження сплачених обсягів", – зазначив керівник компанії.

Відповідаючи на запитання про можливі судові суперечки з колишніми акціонерами, Корецький припустив, що компанія може бути відповідачем.

"У разі виникнення судового процесу між державою та колишніми акціонерами "Укрнафта" діятиме відповідно до чинного законодавства: надаватиме необхідні дані, пояснення тощо. Якщо говорити про оцінку активів, то це сфера відання Міністерства оборони України", – пояснив він.

Як повідомлялося, ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Корецький замінив на посаді голови "Укртатнафти" Павла Овчаренка 9 листопада, а Олега Геза на чолі "Укрнафти" – 10 листопада.

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі знаходяться 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС.

В "Укрнафті" контрольний пакет акцій належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний (близько 42%) контролювали структури ексвласників націоналізованого ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Повністю інтерв'ю директора "Укрнафти" Сергія Корецького агенції "Інтерфакс-Україна" читайте на сайті агентства www.interfax.com.ua

 

 

Теги: #укрнафта #завдання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 29.12.2022
"Укрнафта" змістить фіноперації в держбанки, створить правління та ініціює перевірки з боку Держаудиту та Держподаткослужби – директор

"Укрнафта" змістить фіноперації в держбанки, створить правління та ініціює перевірки з боку Держаудиту та Держподаткослужби – директор

19:21 29.12.2022
Директор "Укрнафти" Корецький: Якщо все рухатиметься добре, за рік-два вийдемо на збільшений видобуток нафти

Директор "Укрнафти" Корецький: Якщо все рухатиметься добре, за рік-два вийдемо на збільшений видобуток нафти

19:10 29.12.2022
"Укрнафта" планує до 2024 року придбати власний парк бензовозів і газовозів

"Укрнафта" планує до 2024 року придбати власний парк бензовозів і газовозів

07:56 23.12.2022
"Укрнафта" призупиняє програму з обслуговування карток "Авіас" через невиконання зобов'язань

"Укрнафта" призупиняє програму з обслуговування карток "Авіас" через невиконання зобов'язань

19:25 19.12.2022
"Укрнафта" в середньостроковій перспективі планує стати першою мережею АЗС виключно з українськими товарами

"Укрнафта" в середньостроковій перспективі планує стати першою мережею АЗС виключно з українськими товарами

10:36 11.11.2022
Завершено слідчі дії в центральному офісі "Укрнафти"

Завершено слідчі дії в центральному офісі "Укрнафти"

11:11 10.11.2022
Екскерівник WOG Корецький очолив "Укрнафту" та "Укртатнафту"

Екскерівник WOG Корецький очолив "Укрнафту" та "Укртатнафту"

11:17 09.11.2022
Роботу центрального офісу "Укрнафти" з вечора вівторка заблокували озброєні люди - компанія

Роботу центрального офісу "Укрнафти" з вечора вівторка заблокували озброєні люди - компанія

14:27 04.11.2022
Шмигаль про завдання нового голови "Нафтогазу": Нарощування власного газовидобування та забезпечення фінансового ресурсу для стабільної роботи компанії

Шмигаль про завдання нового голови "Нафтогазу": Нарощування власного газовидобування та забезпечення фінансового ресурсу для стабільної роботи компанії

16:46 19.10.2022
Зеленський поставив завдання оперативно створити мобільні пункти харчування для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл України

Зеленський поставив завдання оперативно створити мобільні пункти харчування для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Харківщині зафіксовано влучання ворожих ракет: 1 особа загинула, 2 поранені - Синєгубов

Топменеджери "Укренерго" прогнозують відновлення електропостачання знеструмленим через атаки РФ споживачам найближчим часом

Шмигаль про наслідки обстрілу: Не обійшлося без влучань та пошкоджень енергооб'єктів

На Львівщині анонсують відновлення електропостачання до вечора четверга - обленерго

Зеленський закликав до національної згоди з питання податкової системи

ОСТАННЄ

Середній чек в українських закладах громадського харчування зріс у середньому на третину – дослідження Poster

На Харківщині зафіксовано влучання ворожих ракет: 1 особа загинула, 2 поранені - Синєгубов

На Миколаївщині аварійні відключення електрики

Топменеджери "Укренерго" прогнозують відновлення електропостачання знеструмленим через атаки РФ споживачам найближчим часом

Шмигаль про наслідки обстрілу: Не обійшлося без влучань та пошкоджень енергооб'єктів

На Львівщині анонсують відновлення електропостачання до вечора четверга - обленерго

Потепління в Україні дасть змогу завершити збирання кукурудзи – GrainTrade

Молдова уклала контракт на закупівлю електроенергії у Румунії

Бізнес незначно погіршив оцінку податкового режиму в Україні

Ринок житла у 2022 році характеризувався безсистемністю і "точковими" угодами - девелопери

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА