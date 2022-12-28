Економіка

19:05 28.12.2022

Ринок житла у 2022 році характеризувався безсистемністю і "точковими" угодами - девелопери

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Ринок житла у 2022 році характеризувався безсистемністю і "точковими" угодами - девелопери

Ринок житлової нерухомості цього року можна охарактеризувати як безсистемний, кількість угод скоротилася до точкових покупок в об'єктах із високим ступенем готовності, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" українські девелопери.

"Рівень реальних угод із кінця лютого до грудня включно можна охарактеризувати як "точковий", адже на ринку немає жодних ознак системності серед покупців. При цьому переважна більшість угод укладається в об'єктах із готовністю понад 80%", - описав ситуацію агентству співзасновник та керівний партнер INSPI Development Володимир Семенцов.

За його словами, нерівномірність активності покупців спричинена обставинами війни та відсутністю гарантій безпеки, а також ризиками банкрутства значної частки забудовників. Так, попит на житло в Україні на кінець року становить близько 15% показників початку лютого.

На попит також суттєво вплинуло скорочення купівельної спроможності українців та зростання середньої ціни квадратного метра, спричинене, зокрема, девальвацією гривні. Як зазначає компанія City One Development, середня ціна житла у Києві у гривні до кінця 2022 року зросла на 40%, до 75 тис. грн/кв. м, у доларі - на 4%, до $2045/кв. м.

Станом на третій квартал 2022 року кількість угод на ринку житла становить близько третини минулого року, повідомила комерційний директор "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська. При цьому інтерес до купівлі нерухомості в столиці, який почав зростати з настанням осені, знову знизився через обстріл російським агресором критичної інфраструктури.

Суттєве скорочення кількості угод на ринку житлової нерухомості відзначає і власник Saga Development Андрій Вавриш.

"Активність наших традиційних споживачів - приватних інвесторів у нерухомість - справді знизилася на понад 90%. Інтерес до нерухомості з боку клієнтів перевищує рівень угод: значна частина потенційних клієнтів відкладає покупку до стабільніших часів", - розповів він.

Водночас є частка інвесторів, які купують нерухомість зараз, розраховуючи на зростання ринку після закінчення війни, зазначив Вавриш.

За даними KAN Development, найчастіше на сьогодні купують житло комфорт-класу. Також зріс попит на паркомісця та об'єкти комерційної нерухомості на території житлових комплексів. Водночас 50% продажу девелопера становлять об'єкти "вторинки" на внутрішній платформі компанії для діючих власників нерухомості від KAN.

Теги: #ринок #житло #підсумки

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