Економіка

17:15 28.12.2022

Зеленський закликав до національної згоди з питання податкової системи

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Зеленський закликав до національної згоди з питання податкової системи

 Президент України Володимир Зеленський закликав до національної згоди щодо податкової системи.

"Маємо пам'ятати, що фінансування Збройних сил - це передусім внутрішній ресурс від податків, мит, облігацій та інших подібних джерел. І кожна несплачена гривня податків - це гроші забрані у наших військових. Звісно, наявна податкова система не влаштовує ані тих, хто сплачує податки, ані тих, хто збирає податки. Не влаштовує вона і тих наших людей, які отримують зарплати і пенсії з цих податків. Але надзвичайно важливо, щоб ми з вами досягли національної згоди у цьому питанні", - сказав він, виступаючи у середу у Верховній Раді з посланням "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики".

"Бізнес наразі - це теж захист України. Податки наразі - це теж безпека. В цьому році у нас не було затримок із зарплатами вчителям і лікарям. Були проіндексовані пенсії, як це передбачено законом. На деокупованій території виплати починаються одразу, коли там завершуються стабілізаційні заходи. На оборону за рік спрямовано більше трильйона двохсот мільярдів гривен", - сказав він.

Зеленський подякував "кожному і кожній, хто зберігає роботу свого бізнесу, хто зберігає робочі місця, щоб люди могли забезпечувати себе і свої родини, хто сплачує податки".

"Ще раз хочу це наголосити і хочу, щоб ви це знали: міжнародна допомога спрямовується на соціальні виплати. А увесь ресурс для зарплат військовим – це все сплачують громадяни України", - заявив він.

Теги: #податкова

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