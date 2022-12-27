Мінекономіки України очікує обвалу нафтогазового прибутку РФ у 2023 році вдвічі

Санкції, запровадженні проти Росії, починають діяти, і наступного року очікується зниження прибутку РФ від експорту нафти і газу вдвічі й падіння таких доходів нижче за критичний рівень, повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"З початку четвертого кварталу вже бачимо, що чітко простежуються ознаки фінансового стресу для російської економіки", – сказала вона в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За її словами, про це свідчать значні витрати, що розпочалися з жовтня, з Фонду національного добробуту - $4-5 млрд щомісяця, спецподаток на "Газпром" у $20 млрд і незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку.

Свириденко пояснила, що падіння російської економіки, що очікується за підсумками цього року, лише на 4,5% пов'язане з тимчасовим лагом, необхідним для появи реакції на санкції, а також доходами від високих цін, які були цього року на енергоресурси.

"Для нас найбільш очікуваним буде обвал прибутку від експорту нафти та газу. Вважаємо, що наступного року він може статися на мінус 50% – через ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти та прайс-кепи на нафту. І ми очікуємо, що доходи Росії впадуть нижче критичного рівня $40 млрд за квартал, і в результаті Росія зіткнеться з суттєвими труднощами, що зробить важкою можливість ведення агресії проти України", – наголосила перша віцепрем'єрка.

Вона додала, що Україна наполягає і працює над тим, щоб граничну ціну на російську нафту було знижено з $60 до $35 за барель.