Російське вторгнення завдало зернотрейдеру "Прометей" $50-60 млн збитків, постраждали вісім елеваторів

Група компаній "Прометей" із початку повномасштабної російської агресії в Україні зазнала $50-60 млн збитків, в окупації досі перебувають чотири елеватори, а чотири сильно постраждали.

"Прометей" сильно постраждав в активах і товарі, втрати в товарі становлять $40-45 млн, нині триває експертиза збитків. Окрім того, ми втратили $10-15 млн у капіталі. Вісім елеваторів компанії постраждали дуже сильно: чотири досі в окупації в Запорізькій області, чотири сильно постраждали", – розповів власник холдингу Рафаель Гороян в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, росіяни декілька днів поспіль цілеспрямовано обстрілювали Вознесенський елеватор групи (Вознесенськ Миколаївської області, ємністю 50 тис. тонн) крилатими ракетами, хоча на сільгосппідприємстві не було військових об'єктів, техніки, баз чи складів. Російські ракети за один день чотири рази прилітали на елеватор, а ще один удар стався через декілька днів, коли на підприємстві перебував персонал.

"Наразі ЗСУ звільнили Снігурівку. Наш елеватор там повністю замінований, нині працюють сапери, і ми чекаємо, доки нам дозволять розпочати роботу", - уточнив власник компанії.

Гороян наголосив, що загалом у "Прометея" 34 зерносховища.

Крім того, під російську окупацію потрапили 2 тис. га сільгоспугідь, або 10% від земельного банку зернотрейдера. На звільнених територіях склалася жахлива гуманітарна ситуація, територія замінована, і нині на ній неможливо вести сільгоспроботи. Також російські загарбники викрали та знищили зрошувальну інфраструктуру "Прометея" у Миколаївській області.

"Зрошення вкрадено та знищено країною-агресором Росією. У Снігурівці до війни були майже тисяча або півтори тисячі гектарів під поливом, нині їх немає. Але для відновлення немає впевненості у завтрашньому дні. Наразі не зовсім правильно для бізнесмена інвестувати в дороге іноземне обладнання, якщо ти не впевнений у завтрашньому дні", - констатував Гороян.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг мав 34 елеватори у Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.