Економіка

18:22 27.12.2022

Україна та Росія по-різному розуміють суть демілітаризації ЗАЕС – глава Міненерго

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Україна та Росія по-різному розуміють суть демілітаризації ЗАЕС – глава Міненерго

 Росія пропонує в межах демілітаризації окупованої її військами Запорізької атомної станції замінити військових на росгвардію, але це абсолютно неприйнятно для України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"У нашому розумінні, як і в розумінні всього цивілізованого світу, демілітаризація – це повний вихід військових, росгвардії, важкої техніки зі станції та відповідно створення периметра навколо, де її не буде. У розумінні росіян звучить те, що вони хочуть замінити збройні сили на росгвардію. І це точно не те, про що ми говоримо", – сказав Галущенко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

При цьому він додав, що представники концерну "Ростатом", які незаконно перебувають на цій станції, мають так само піти з військовими і "дати можливість українському персоналу спокійно і безпечно виконувати свою роботу".

"От обов'язкові умови. І якщо ми зможемо досягти згоди на цьому ґрунті, то, безумовно, це буде хороша новина. Але нині риторика, яка йде з Кремля, спрямована в інший бік", – зазначив міністр.

Теги: #міненерго #галущенко #заес

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