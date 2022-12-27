Ахметов знову очолив рейтинг найбагатших бізнесменів України з капіталом $4,4 млрд - "Forbes Україна"

Рінат Ахметов із капіталом у $4,4 млрд очолив рейтинг найбагатших бізнесменів України, повідомляється на сайті видання "Forbes Україна".

Згідно з рейтингом, статки Ахметова у 2022 році скоротилися з $13,7 до $4,4 млрд. Найбільші його активи - компанія "Метінвест" і група "ДТЕК". Від війни постраждали аграрний, енергетичний та металургійний бізнес Ахметова, зокрема, втрачені підприємства "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча у Маріуполі.

Друге та третє місце посіли співзасновники IT-компанії Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко. Статки кожного за час війни скоротилися з $4 до $2,3 млрд.

Далі у рейтингу - Віктор Пінчук, чий капітал скоротився з $2,6 до $2,2 млрд. Його статки забезпечуються компанією Interpipe, нерухомістю та кешем, зазначає Forbes.

П'ятірку найбагатших замикає Костянтин Жеваго. Його статки скоротилися з $2,1 до $1,4 млрд. Найбільший його актив - компанія Ferrexpo.

У рейтингу також співзасновники групи "Епіцентр К" Олександр та Галина Гереги ($1,2 млрд), співвласник фінтех-стартапу Revolut Влад Яценко ($1,1 млрд), власник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський ($1 млрд), Геннадій Боголюбов ($1 млрд) та Сергій Тігіпко ($870 млн).

Видання уточнює, що Ігор Коломойський, який минулого року посів 4-те місце у рейтингу найбагатших бізнесменів, у 2022 році не потрапив до переліку через втрату ним громадянства України.

Джерело: https://forbes.ua/money/reyting-naybagatshikh-voennogo-chasu-26122022-10741