Економіка

09:23 27.12.2022

У Києві та області поки що діють екстрені відключення світла, графіки не застосовуються - "ДТЕК"

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У Києві та області поки що діють екстрені відключення світла, графіки не застосовуються - "ДТЕК"

У Києві та області у вівторок застосовуються екстрені відключення. Графіки не діють, повідомляє енергетична компанія "ДТЕК" на офіційному сайті.

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Складені раніше графіки стабілізаційних відключень поки що не діють. Енергетики "ДТЕК" разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Компанія звернулася до всіх клієнтів із проханням обмежити споживання електроенергії.

Теги: #енергетика #дтек

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