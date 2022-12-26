Законопроєкт про реформу містобудування розроблено з порушенням принципу прозорості та обліку громадської думки

Головним корупційним ризиком законопроєкту №5655 про реформу містобудівної сфери є його розроблення з порушенням принципу прозорості та врахування громадської думки.

Таку позицію виклало Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у листі до Національної спілки архітекторів України (НСАУ), повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Кирій.

"Національне агентство завжди наголошувало – і у своїй публічній позиції на засіданні комітету 28 листопада 2022 року, і у своїй неформальній комунікації з дипломатами країн "Великої сімки", – що головним корупційним ризиком проєкту закону вважає його розроблення у недостатньо відкритий та інклюзивний спосіб, із порушенням принципу прозорості та обліку громадської думки, встановленого законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", – йдеться у листі НАЗК.

Водночас профільний комітет Верховної Ради не повною мірою врахував зауваження Нацагентства за підсумками доопрацювання законопроєкту на засіданні 9 грудня, зазначає відомство.

Згідно з даними НАЗК, доопрацьований законопроєкт, як і раніше, містить норму, яка встановлює принцип мовчазної згоди щодо відновлення права на виконання підготовчих та будівельних робіт замовником/генпідрядником у разі невиконання своїх обов'язків уповноваженою особою органу містоконтролю щодо внесення до Реєстру буддіяльності відомостей про подання позову щодо припинення такого права протягом 30 днів із дня видачі відповідного припису.

Нацагентство рекомендувало виключити цю норму в доопрацьованій редакції закону.

НАЗК наголошує, що його представники не брали участі на засіданні профільного комітету 9 грудня та засіданні парламенту 13 грудня, коли було ухвалено закон, і тому не можуть повною мірою оцінити ступінь обліку своїх рекомендацій та зауважень у фінальній редакції закону.

Нацагентство також ніколи не агітувало ні за, ні проти ухвалення законопроєкту, але здійснювало антикорупційну експертизу та додатковий аналіз законопроєкту з наданням зауважень у межах своєї компетенції, зазначається у листі.

Як повідомлялося, 13 грудня Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудування. За нього проголосували 228 депутатів. Петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. підписів й очікує розгляду президентом.

Раніше, 1 грудня 2022 року, парламент зняв законопроєкт із розгляду. На його доопрацюванні наполягали Асоціація міст України, мери міст, НАЗК, Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.