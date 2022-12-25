Економіка

14:37 25.12.2022

Mcdonald's відновив роботу в Бучі

2 хв читати
Mcdonald's відновив роботу в Бучі

Mcdonald's відновив роботу ресторану в Бучі (вул. Нове Шосе, 10 б) напередодні різдвяних свят, повідомила прес-служба компанії.

У компанії нагадали, що ресторан у Бучі був пошкоджений у березні 2022 року внаслідок бойових дій. Ресторан був абсолютно новим і відкрився лише 23 грудня 2020 року.

"Для нашої команди було надзвичайно важливо відновити ресторан якомога швидше, щоб підтримати місцеве суспільство, повернути звичний сервіс і улюблену їжу, і зробити один з кроків до відновлення інфраструктури в місті", - цитують у релізі слова генерального директора МакДональдз в Україні Юлії Бадрітдінової.

Ресторан працюватиме з 09:00 до 21:00, він оснащений генератором, який дасть змогу закладу працювати більш стабільно за умови обмеженні електроенергії. У цьому закладі діють такі ж розширені правила безпеки, як і в інших ресторанах: він закривається під час повітряної тривоги і відновлює роботу через годину після її скасування.

Як повідомлялося, Mcdonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. Станом на 25 грудня в мережі компанії в Україні працює 64 ресторани.

До 24 лютого мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Ресторани мережі в Україні закрилися 24 лютого 2022 року з міркувань безпеки через російське вторгнення в Україну. Компанія підтримувала команду більше ніж з 10 тис.осіб., продовжуючи виплачувати зарплату. Крім цього, на гуманітарні потреби було передано понад 700 тонн продукції зі складів і ресторанів вартістю понад 70 млн грн.

Наразі Mcdonald's продовжує підтримувати Україну та українців через програми гуманітарної допомоги постраждалим родинам та лікарням, які втілює "Фонд Дім Рональда МакДональда" за активної волонтерської участі працівників. Вже понад 150 тисяч продуктових наборів отримали українські родини в деокупованих або прифронтових зонах, а також сім'ї та діти, які вимушено залишили свої домівки. У програмі закупівлі життєво важливого медичного обладнання та гуманітарної допомоги для лікарень медичні заклади отримали апарати вакуумної терапії (ВАК-апарати) для лікування великих мінно-вибухових ран.

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Теги: #буча #mcdonalds

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:04 23.12.2022
McDonald's відкрив новий ресторан на столичній Оболоні

McDonald's відкрив новий ресторан на столичній Оболоні

11:14 14.12.2022
Бергамо профінансує створення 11 Пунктів незламності у Бучі – посольство Італії

Бергамо профінансує створення 11 Пунктів незламності у Бучі – посольство Італії

12:59 17.11.2022
McDonald's відновлює роботу ресторану в Луцьку

McDonald's відновлює роботу ресторану в Луцьку

13:17 11.11.2022
У Черкасах відновлюють роботу обидва ресторани McDonald's

У Черкасах відновлюють роботу обидва ресторани McDonald's

12:47 07.11.2022
Під Києвом відкрили новий McDonald's

Під Києвом відкрили новий McDonald's

12:17 04.11.2022
У Бучі відновлено водопостачання у центрі міста

У Бучі відновлено водопостачання у центрі міста

13:30 03.11.2022
McDonald's відкрив новий ресторан у Львові та відновив роботу двох у Вінниці

McDonald's відкрив новий ресторан у Львові та відновив роботу двох у Вінниці

16:27 02.11.2022
McDonald's відновив роботу в Івано-Франківську та в двох ресторанах у Київській області

McDonald's відновив роботу в Івано-Франківську та в двох ресторанах у Київській області

14:15 28.10.2022
McDonald's відновлює роботу в Житомирі та в чотирьох ресторанах у столичному регіоні

McDonald's відновлює роботу в Житомирі та в чотирьох ресторанах у столичному регіоні

12:40 25.10.2022
McDonald's відновлює роботу в Борисполі, Тернополі та ще 5 ресторанів у Києві

McDonald's відновлює роботу в Борисполі, Тернополі та ще 5 ресторанів у Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП має намір підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році

МВФ очікує спаду ВВП України на 40,5% у IV кв.-2022 та 34,5% у I кв.-2023 і зростання на 6-21% у наступні кв.-2023

"Нафтогаз" за тиждень забезпечив 350 млн куб. м газу від норвезької Equinor та 100 млн куб. м за кредит ЄБРР

МВФ оцінює необхідний Україні імпорт газу у 2023 році в 5 млрд куб. м і фіндопомогу "Нафтогазу", ОГТСУ та ТКЕ у $3,6 млрд

"Укрзалізниця" досягла відстрочки виплат на 2 роки по євробондах на $895 млн

ОСТАННЄ

НКРЕКП має намір підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році

В ЄС частково відновилися обсяги турпоїздок, що впали через ковід - Євростат

Київ почав отримувати достатньо електрики - глава комунікацій SCM

Гетманцев анонсував на 2023 р. план повного переведення Держподатслужби на електронні рейки

Істотний дефіцит е/е зберігається в енергосистемі, в Києві - контрольовані аварійні відключення – "Укренерго"

Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $441,1 млн

МВФ очікує спаду ВВП України на 40,5% у IV кв.-2022 та 34,5% у I кв.-2023 і зростання на 6-21% у наступні кв.-2023

"Нафтогаз" за тиждень забезпечив 350 млн куб. м газу від норвезької Equinor та 100 млн куб. м за кредит ЄБРР

Монетарна політика НБУ втрачає контроль над інфляцією та трансмісією процентних ставок – ексголова Ради НБУ Данилишин

МВФ оцінює необхідний Україні імпорт газу у 2023 році в 5 млрд куб. м і фіндопомогу "Нафтогазу", ОГТСУ та ТКЕ у $3,6 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА