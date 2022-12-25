Mcdonald's відновив роботу в Бучі

Mcdonald's відновив роботу ресторану в Бучі (вул. Нове Шосе, 10 б) напередодні різдвяних свят, повідомила прес-служба компанії.

У компанії нагадали, що ресторан у Бучі був пошкоджений у березні 2022 року внаслідок бойових дій. Ресторан був абсолютно новим і відкрився лише 23 грудня 2020 року.

"Для нашої команди було надзвичайно важливо відновити ресторан якомога швидше, щоб підтримати місцеве суспільство, повернути звичний сервіс і улюблену їжу, і зробити один з кроків до відновлення інфраструктури в місті", - цитують у релізі слова генерального директора МакДональдз в Україні Юлії Бадрітдінової.

Ресторан працюватиме з 09:00 до 21:00, він оснащений генератором, який дасть змогу закладу працювати більш стабільно за умови обмеженні електроенергії. У цьому закладі діють такі ж розширені правила безпеки, як і в інших ресторанах: він закривається під час повітряної тривоги і відновлює роботу через годину після її скасування.

Як повідомлялося, Mcdonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. Станом на 25 грудня в мережі компанії в Україні працює 64 ресторани.

До 24 лютого мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Ресторани мережі в Україні закрилися 24 лютого 2022 року з міркувань безпеки через російське вторгнення в Україну. Компанія підтримувала команду більше ніж з 10 тис.осіб., продовжуючи виплачувати зарплату. Крім цього, на гуманітарні потреби було передано понад 700 тонн продукції зі складів і ресторанів вартістю понад 70 млн грн.

Наразі Mcdonald's продовжує підтримувати Україну та українців через програми гуманітарної допомоги постраждалим родинам та лікарням, які втілює "Фонд Дім Рональда МакДональда" за активної волонтерської участі працівників. Вже понад 150 тисяч продуктових наборів отримали українські родини в деокупованих або прифронтових зонах, а також сім'ї та діти, які вимушено залишили свої домівки. У програмі закупівлі життєво важливого медичного обладнання та гуманітарної допомоги для лікарень медичні заклади отримали апарати вакуумної терапії (ВАК-апарати) для лікування великих мінно-вибухових ран.

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).