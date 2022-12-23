Економіка

20:30 23.12.2022

МВФ очікує спаду ВВП України на 40,5% у IV кв.-2022 та 34,5% у I кв.-2023 і зростання на 6-21% у наступні кв.-2023

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МВФ очікує спаду ВВП України на 40,5% у IV кв.-2022 та 34,5% у I кв.-2023 і зростання на 6-21% у наступні кв.-2023

Уповільнення збору врожаю через погану погоду, обмеження в сфері логістики та оборотного капіталу, а також російські обстріли енергоінфраструктури погіршили перспективи української економіки на четвертий квартал 2022 року і перший квартал 2023 року, зазначають експерти МВФ.

"Прогнозується, що реальний ВВП скоротиться на 40,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року в четвертому кварталі 2022 року, внаслідок чого скорочення в 2022 році загалом становитиме 33%", – такий основний сценарій персоналу МВФ у рамках Моніторингової програми із залученням ради директорів (PMB), оприлюдненої на його сайті.

Згідно з ним, у першому кварталі 2023 року спад сповільниться до 34,5%, після чого почнеться відновлення економіки: у другому кварталі – на 6%, у третьому – на 11,9% та у четвертому – на 21%, а сумарно за роком - на 1%, до 68% від довоєнного.

"Ризики залишаються надзвичайно високими. Наступні кілька місяців виглядають надзвичайно складними через безперервні атаки на найважливішу цивільну інфраструктуру. Відповідно, у той час як основний сценарій персоналу передбачає економічну стабілізацію в 2023 році, діапазон ймовірних сценаріїв надзвичайно широкий. Масштаб невизначеності наголошує на необхідності планування на випадок непередбачених обставин, щоб влада могла продовжувати реагувати на потрясіння", – наголошується в документах МВФ до програми.

Відповідно до них, Фонд розробив ще два сценарії: негативний – із падінням ВВП на 12,5% – до 57% від довоєнного та позитивний – із зростанням його на 10%, або до 75% від довоєнного.

Несприятливий сценарій передбачає інфляцію 40% (замість 22,5% у базовому), зниження міжнародних резервів до $18 млрд ($21 млрд), а також зростання видатків держбюджету до 68,8% ВВП (56,5% ВВП) із розширенням дефіциту 16,8% ВВП (9,1% ВВП). Відповідно це вимагатиме додатково $9,5 млрд фінансування бюджету до базових $39,5 млрд.

 

 

Теги: #мвф #ввп #прогноз

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