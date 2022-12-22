Економіка

19:04 22.12.2022

Нацбанк оновить стратегію розвитку фінсектору для безпечного згортання надзвичайних заходів

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Нацбанк оновить стратегію розвитку фінсектору для безпечного згортання надзвичайних заходів

Національний банк України (НБУ) оновить стратегію розвитку фінансового сектору країни з метою безпечного згортання надзвичайних заходів у фінансовому секторі та відновлення бухгалтерських та пруденційних норм, ідеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) PMB.

"Наша стратегія розвитку фінансового сектору від 2021 року буде оновлена в консультаціях з персоналом МВФ і слугуватиме живим документом, який потребуватиме періодичного перегляду, внесення змін та розробки планів дій із зазначенням відповідних віх для впровадження", - наголошується в документі, розміщеному на сайті Мінфіну у четвер.

Відповідно до нього, стратегія передбачатиме діагностику для визначення потреб у рекапіталізації банків та пріоритетів у вирішенні проблеми непрацюючих кредитів, механізми для вирішення будь-якої нестачі капіталу, розроблені плани дій на випадок непередбачених обставин та координаційні заходи між ключовими стейкхолдерами.

У меморандумі також наголошується, що НБУ підготує технічне завдання у консультаціях зі співробітниками МВФ, в якому буде описано методологію та процедури здійснення обстеження банків, необхідного для оцінки достатності банківського капіталу та визначення пріоритетів у роботі з непрацюючими кредитами. Це один із п'яти структурних маяків програми з терміном виконання цього завдання – кінець січня 2023 року.

Уточнюється, що чинна заборона на розподіл банківського капіталу буде діяти до завершення діагностики.

"Рада з фінансової стабільності (РФС) до кінця січня 2023 року схвалить план дій на випадок непередбачуваних обставин у зв’язку з можливими несприятливими рішеннями щодо конституційних оскаржень закону про ФГВФО та про виведення неплатоспроможних банків з ринку (№590), а також актуалізує існуючий план дій на випадок непередбачуваних обставин", - ідеться також у документі.

Теги: #стратегія #фінсектор

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