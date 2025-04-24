Інтерфакс-Україна
Інвестиції
19:51 24.04.2025

ІП "Біла Церква" зберігає стратегію залучення 30 компаній-резидентів та $250 млн інвестицій до 2030р

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ІП "Біла Церква" зберігає стратегію залучення 30 компаній-резидентів та $250 млн інвестицій до 2030р

Індустріальний парк (ІП) "Біла Церква" - проєкт холдингової компанії UFuture підприємця Василя Хмельницького - не планує переглядати стратегічний план розвитку, який передбачає до 2030 року залучення 30 компаній-резидентів та  $250 млн інвестицій, створення  до 4 тис. робочих місць, повідомив CEO ІП "Біла Церква" Андрій Ропіцький.

"Якщо не буде ніяких "чорних лебедів", то, в принципі у нас все йде по плану, і ми не плануємо переглядати стратегію", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку" в ІП "Біла Церква" в четвер.

За його словами, крім заводу фінської Peikko, про введення в експлуатацію промислової будівлі майбутнього заводу з виробництва бетонних з’єднань та композитних конструкцій було повідомлено в четвер, також будується завод одного з найбільших світових виробників повсякденних товарів компанії Uniliver.

"У нас купило землю ще три компанії в цьому році, які  вже просять побудувати мережі, ми розмовляємо з ними щодо комерційних умов, будівництво їх заводів підтримують. Тому зараз будується Unilever, і там друга черга заводу Virastar (виробник висотного устаткування для будівельних робіт – ІФ-У). Тому два будуються, два введено в експлуатацію, і ще три на підході ", - розповів він.

Ропіцький не уточнив, які інвестори будуть залучені в парк, пославшись на комерційну таємницю, але додав, що залучати інвесторів зараз легше, тому що парк вже має "що їм показати".

"Спочатку складно, бо немає що показати і ніхто не довіряє. А коли хтось може і розглядав можливість, а потім я кажу, що цієї ділянки або будівлі немає, то вони вже готові купити в другій черзі. Тому набагато легше зараз це продавати.", - розповів Ропіцький.

В ході форуму він уточнив, що з двох парків ("Біла Церква" та "Біла Церква 2") перший вже практично заповнений (площею 36 га) - всі ділянки продані, будівлі або збудовані, продані, або орендовані.

"Тобто нам тут залишилося тільки на 12 гектарах зробити девелопмент ділянок, які вже або будуються, або відкладені клієнтами, або ми побудуємо, або клієнти побудують. І, в принципі, ми це зробимо протягом 2-3 років наступних. І вже почали другий парк організовувати",  - розповів СЕО ІП "Біла Церква".

За його словами в ІП "Біла Церква 2" площею 34,7 га вже отримане державне співфінансування на зовнішні мережі, і укладено контракти з підрядниками.

"Ведемо туди електрику від 15 МВт, воду, каналізацію, а газ там взагалі поруч, через дорогу. Тому через рік там будуть всі мережі, як і в першому парку", - зазначив Ропіцький.

Він зазначив, що для залучення в парк малого і середнього бізнесу, зокрема, будуються і невеликі будівлі, до 2-3  тис кв.м, "які можна поділити на лоти і здавати по тисячі квадратів клієнтам".

Серед проблемних моментів для розвитку індустріальних парків він назвав, зокрема, нестачу робочої сили, відсутність  на локальному ринку пропозиції матеріалів, необхідних для будівництва, а також високі відсотки по кредитах.

"Ми зараз започаткували проєкт профтехосвіти, центру, який би швидко готував людей, які потрібні нашим клієнтам. І вже запустили проєктування такої будівлі на сусідній ділянці", - повідомив він.

ІП "Біла Церква" та "Біла Церква 2" включені до Реєстру індустріальних парків у 2018 році.

На освоєній території ІП "Біла Церква" залучено 15 резидентів, серед яких, окрім залучених із 2022 року Unilever, InTiCa Systems, Peikko і релокованої з Харкова Pripravka, також логістичне депо "Нової пошти", комплекс зберігання зернових "Волиця-Агро", завод електрофурнітури Plank Electrotechnic, виробник висотного устаткування для будівельних робіт Virastar.

Теги: #стратегія #індпарк

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