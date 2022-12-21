Держподаткова служба усунула керівництво Львівської податкової після моніторингу відшкодування ПДВ – Гетманцев

Керівництво Державної податкової служби відсторонило керівництво Головного управління ДПС у Львівській області у повному складі за результатами моніторингу відшкодування ПДВ у 2022 році.

"Рішення прийнято у зв'язку з відшкодуванням сумнівного ПДВ без належної всебічної попередньої перевірки. Розпочато розслідування, за результатами якого при підтвердженні хоча б недбалості буде щонайменше звільнення. Усіх причетних", - повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм-каналі у середу.

Він підтримав таке рішення Держподаткової служби, наголосивши, що у війну необхідно жорстко реагувати і на службову недбалість, і на злий намір, і нагадавши, що це вже шосте таке рішення з початку року.

"Хотілося б, щоб така ж практика була зрештою поширена і на інші органи влади, зокрема правоохоронні", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, на початку серпня перший заступник начальника Львівської ОВ Андрій Годик заявив, що ОВА звернеться до Держподаткової служби та Мінфіну із приводу неналежної роботи податківців області з відшкодуванням ПДВ.

"Ми розуміємо, що поки що не можемо зробити фінальний висновок про те, що існує покриття схем. Ми говоримо, що є питання, яке потребує додаткового обґрунтування, перевірки та підтвердження. Оскільки ми не бачимо розуміння та ефективної роботи від ГУ ДПС у Львівській області, то звертатимемося до ДПС України та Міністерства фінансів, а за потреби - до правоохоронних органів. Наголошую: Львівська область не місце для схем, конвертаційних центрів", – сказав Годик.

Гетманцев, коментуючи ці обвинувачення, наголосив на позитивних змінах у роботі Львівської податкової після зміни керівництва. "Львівська ДПС історично була зосередженням брудних схем, і саме для того, щоб вичистити ці брудні схеми, керівництво податкової змінили. Сьогодні вже є перші результати роботи нової команди – це перевиконання показника надходжень з ПДВ більше, ніж удвічі", – сказав тоді голова Комітету.

Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/3964