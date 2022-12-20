Кабмін іще на рік переніс реалізацію постанови про збільшення зарплат учителям

Кабінет Міністрів іще на рік переніс реалізацію ухваленої у липні 2019 року постанови про збільшення зарплат вчителів на 20-70%.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, зупинено до 31 грудня 2023 року дію постанови Кабміну від 10 червня 2019 року №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки".

Як повідомлялося, 10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. Планувалося, що у 2020 році зарплата педагога має становити 2,5 прожиткового мінімуму, у 2021 році – 3 мінімуми, у 2022 році – 3,5 мінімуму та з січня 2023 року – 4 прожиткові мінімуми. Пізніше через відсутність коштів на реалізацію реформи в державному та місцевих бюджетах, цю постанову було призупинено до 31 грудня 2020 року. Також її реалізацію переносили й у наступні роки