Україна отримала від Канади 500 млн канадських доларів – Мінфін

Україна 19 грудня отримала від Канади додаткові CAD500 млн (близько $367 млн) у рамках кредитного договору між Україною та Канадою, загальна сума кредиту за яким сягнула CAD1,95 млрд ($1,432 млрд), повідомив український Мінфін.

Відомство зазначило, що кредит надано через адміністрований МВФ спеціальний рахунок із коштів, отриманих урядом Канади від розміщення п'ятирічних "Облігацій суверенітету України" для підтримки України напередодні важкого зимового періоду.

"Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, а також сприятимуть збереженню фінансової стабільності України. Вдячний за підтримку, яка наближає нашу перемогу над агресором", – наведено в релізі слова міністра фінансів України Сергія Марченка.

Як повідомлялося, Україна 15 червня 2022 року отримала CAD1 млрд ($779 млн), а 18 серпня 2022 року до державного бюджету надійшло ще CAD450 млн ($349 млн) кредиту на пільгових умовах із терміном погашення 10 років та процентною ставкою 1,69% річних.

Новий кредит, згідно з постановою Кабміну №1374 від 9 грудня, отримано на п'ять років під 3,245% річних, проте за перший рік відсотки буде сплачено під час погашення, тоді як за другий-п'ятий роки їх виплачуватимуть раз на півроку.

Як повідомляв раніше уряд Канади, випуск облігацій на підтримку України мав великий попит в інвесторів у Канаді та за кордоном, книга замовлень перевищила CAD500 млн, купонна ставка сягнула 3,245%, виплата купонів здійснюватиметься двічі на рік – 24 лютого та 24 серпня, а погашення заплановано на 24 серпня 2027 року, у День Незалежності України.