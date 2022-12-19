Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

Збереження Національним банком України (НБУ) облікової ставки на рівні 25% на засіданні Комітету з монетарної політики (КМП) 7 грудня підтримали всі його члени, повідомляється на сайті НБУ в понеділок.

"Враховуючи баланс ризиків, члени КМП вчетверте поспіль одностайно висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%. Усі учасники дискусії погодилися, що утримання облікової ставки на рівні 25% протягом останніх шести місяців разом із режимом фіксації офіційного курсу та заходами регулювання валютного ринку стали важливими факторами збереження макрофінансової стабільності в умовах повномасштабної війни", - зазначається у релізі.

Як зазначили одразу кілька учасників дискусії, рішення зберегти облікову ставку видається найзбалансованішим.

Зниження одних проінфляційних ризиків із попереднього засідання КМП нівельовано новими джерелами інфляційного тиску.

Згідно з ринковими опитуваннями, збереження ставки у грудні є очікуваним рішенням для учасників фінринків, а отже, такий крок сприятиме зміцненню довіри до монетарної політики.

Комітет зазначив, що будь-який несподіваний крок щодо зниження облікової ставки, навіть незначний, міг би спровокувати в поточних умовах погіршення очікувань та збільшити невизначеність.

Водночас і підвищення облікової ставки наразі складно аргументувати, оскільки це може призвести до надмірного посилення монетарних умов.

Пресслужба НБУ уточнила, що на засіданні були присутні всі 11 членів КМП, зокрема глава НБУ Андрій Пишний, перша заступниця голови Катерина Рожкова, заступники Юрій Гелетій, Ярослав Матузка, Сергій Ніколайчук, Дмитро Олійник та Олексій Шабан, а також директори департаментів Першин Дадашова фінстабільності), Володимир Лепушинський (монетарної політики та економічного аналізу), Олексій Лупін (відкритих ринків) та Юрій Половнєв (статистики та звітності).