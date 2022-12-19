Рада ЄС з енергетики вкотре намагатиметься затвердити механізм корекції газового ринку

Міністри енергетики країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС у понеділок у Брюсселі намагатимуться затвердити механізм корекції газового ринку.

"Я вірю, що в понеділок міністри схвалять усі три пункти", - сказала на пресконференції за підсумками саміту ЄС, що проходив 15 грудня, голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

При цьому голова ЄК, окрім викликаних останніми тижнями гарячих суперечок між представниками країн ЄС щодо запропонованого Єврокомісією механізму корекції газового ринку, мала на увазі проєкти регламентів, які також входять до обговорюваного пакета - колективні закупівлі газу та заходи солідарності й процедури щодо відновлюваних джерел енергії.

Міністр промисловості та торгівлі Чехії, що головує в Раді ЄС, Йозеф Сікела заявив 24 листопада після позачергового засідання Ради ЄС з енергетики, що два останні розділи пакета "про зміцнення солідарності шляхом поліпшення координації (спільних) закупівель газу, транскордонного обміну газом і прийнятної орієнтовної ціни" і про "тимчасову основу для прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії" вдалося погодити, за ними не потрібні додаткові дискусії, залишилися лише технічні формальності.

Водночас він висловив думку, що на наступному позачерговому засіданні 13 грудня механізм корекції газового ринку буде затверджено. Але цього не сталося. Після чого Сікела висловив упевненість, що розбіжності, які залишаються, вдасться усунути до планової ради 19 грудня, коли буде схвалена офіційна постанова за спірним проєктом регламенту.

У початковій пропозиції ЄК, поданій Раді ЄС, пояснювалося, що механізм корекції може автоматично включатися та деактивуватися за певних умов на ринку і може бути припинений у разі потреби. Єврокомісія запропонувала активувати механізм, якщо ціна TTF (Title Transfer Facility) на найближчий місяць перевищуватиме 275 євро за МВт/год протягом двох тижнів, а ціни TTF триматимуться на 58 євро вище за посилальну ціну ЗПГ 10 біржових днів поспіль упродовж двох тижнів.

Ці параметри викликали заперечення низки країн ЄС і обговорення проєкту відбувалося дуже складно. На пресконференції після засідання ради 13 грудня член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон пояснила, що суперечки виникли навколо "стелі" ціни, необхідної для запуску механізму, "виделки" ціни TTF та довідкової ціни ЗПГ і термінів для включення механізму. За словами єврокомісара, висувалися різні пропозиції, і вона не почала передбачати зміни, які будуть внесені для остаточної редакції документа.

У матеріалах до Ради ЄС 19 грудня повідомляється, що міністри енергетики "шукатимуть спільний підхід до пропозиції щодо скорочення викидів метану в енергетичному секторі". Курс взято на суворі правила щодо виявлення та усунення витоків метану, а також щодо обмеження викидів та спалювання у смолоскипах.

У порядку денному міністерської наради також пошук спільного підходу до пропозиції директиви в рамках плану енергетичної безпеки ЄС REPowerEU, "яка внесе поправки до законодавства ЄС про поновлювані джерела енергії, енергоефективність та енергоефективність будівель". "Відновлювані джерела енергії будуть визнані найвищим суспільним інтересом", - заявляють у Раді ЄС.

Буде заслухано звіт про хід роботи над "газовим пакетом", який містить пропозицію щодо правил внутрішнього ринку "для поновлюваних і природних газів й водню". Після цього відбудеться обмін думками. Пропозиції спрямовані на те, щоб "полегшити впровадження відновлюваних та низьковуглецевих газів в енергетичну систему, що дозволить відмовитися від природного газу та дати цим новим газам можливість відіграти свою роль у досягненні кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року".

На останньому плановому засіданні Ради ЄС з енергетики цього року буде вперше розглянуто чорновий проєкт пропозиції Єврокомісії щодо реформи ринку енергопостачання Євросоюзу. "Це питання, над яким ми старанно працюємо і яке буде на порядку денному в розділі "Різне" на найближчій раді з енергетики в понеділок. Комісар (Сімсон) представить свої попередні міркування про те, як може виглядати ця реформа ринку електроенергії. Підготовлено документ, який зазвичай розсилається міністрам для ознайомлення", - повідомив на брифінгу у Брюсселі 16 грудня офіційний представник ЄК Тім Макфі.

Відповідаючи на питання, він висловив сумнів, що у цій стадії такий робочий документ може бути опублікований, тоді як він призначається для неформального обговорення під час внутрішніх дискусій.

У ЄК при цьому нагадують, що ухвала Європейської ради від 15 грудня 2022 року доручає Єврокомісії подати на початку 2023 року пропозиції та аналіз "впливів на структурну реформу ринку електроенергії ЄС, включно з впливом ціни на газ на ціни на електрику".