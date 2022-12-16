Світовий банк залучив до нового трастового фонду підтримки, відновлення та реформування України стартові $250 млн

Світовий банк оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки уряду України у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та подальше відновлення країни, та залучення до нього стартових $250 млн.

"Цільовий фонд підтримки, відновлення та реформування України (URTF), керівництво яким здійснюватиме СБ, забезпечить скоординований механізм фінансування та підтримки діяльності уряду у забезпеченні виконання держфункцій та наданні адмінпослуг, здійсненні заходів допомоги населенню, а також у плануванні та реалізації програми відновлення та реформ в Україні", – наголошується у релізі СБ у п'ятницю.

Згідно з ним, після оголошення зобов'язання уряду Швейцарії щодо установчого внеску та внесків урядів Австрії, Ісландії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції початкова загальна сума фонду становить $250 млн.

Канада та Японія теж пообіцяли підтримати фонд URTF; очікується, що приєднаються й інші партнери, зазначається у повідомленні.

Фонд також надаватиме ресурси для критично важливої консультативної та аналітичної роботи у сфері надання допомоги населенню в умовах війни та відновлення країни, уточнив СБ.

"Фонд URTF об'єднає фінансові ресурси партнерів з розвитку, досвід Світового банку та іншу критично важливу допомогу для вирішення величезних потреб, використовуючи для цього потенціал Світового банку та широкий спектр інструментів фінансування", – прокоментувала його створення віцепрезидент СБ у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

Банк зазначає, що через викликану війною невизначеність партнерам України з розвитку доводиться застосовувати довгостроковий підхід до підтримки зусиль уряду України, спрямованих на відновлення країни. Тому фонд має структуру гнучкої платформи, яка забезпечить можливість швидкого реагування на обставини, що змінюються, та потреби України в перші 10 років своєї діяльності, сприяючи посиленню загальної здатності реагувати на нові кризи та потрясіння.

Фонд URTF функціонуватиме в рамках спільного Фонду мультидонорських ресурсів для функціонування інституцій та інфраструктури України (MRII – укр. МРІЇ), який є частиною ширшої міжнародної підтримки України та координується Групою Світового банку.

У релізі нагадується, що на сьогодні СБ мобілізував $18 млрд екстреного фінансування для допомоги народу України, з урахуванням зобов'язань донорів, з яких понад $13 млрд уже виплачено. Найбільшим донором виступають США.