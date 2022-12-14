Економіка

15:48 14.12.2022

"ДТЕК Енерго" викупить облігації за $19,8 млн за ціною 27% від номіналу та нижче

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"ДТЕК Енерго" викупить облігації за $19,8 млн за ціною 27% від номіналу та нижче

"ДТЕК Енерго" сплатить $19,791 млн за викуп євробондів у рамках виконання зобов'язань перед інвесторами, які погодилися на умови оголошеного раніше тендера, йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі.

Згідно з ним, "ДТЕК Енерго" викуповує євробонди з погашенням у 2027 році та купонною ставкою 7/7,5% на загальну номінальну суму $80,036 млн, максимальна ціна викупу – 27% від номіналу.

Як уточнено у повідомленні, розрахунки за результатами оголошеного раніше тендера очікуються 16 грудня. Безпосереднім покупцем є DTEK Holdings Limited, емітентом – DTEK Energy B.V.

Про наміри викупити євробонди "ДТЕК Енерго" оголосило наприкінці листопада. Компанія зазначала, що такий викуп дозволить знизити боргове навантаження та направити більше коштів, зекономлених від обслуговування міжнародного боргу, на поточну діяльність. Йдеться про відновлення пошкодженого від обстрілів обладнання, ремонт енергоблоків ТЕС, надійніше проходження осінньо-зимового періоду, інвестиції у вітчизняний вуглевидобуток, уточнено в тендерних документах.

У "ДТЕК Енерго" зазначали, що насамперед роблять все можливе для збереження підприємств та своєчасної виплати заробітної плати, а також забезпечення електроенергії та тепла в країні, інвестувавши у вугільні та енергетичні підприємства з початку року понад 3 млрд грн.

Водночас компанія наголошувала і на важливості виконання зобов'язань перед інвесторами, оскільки згідно з умовами боргової документації необхідно щороку спрямовувати понад $100 млн на обслуговування євробондів. "Акумулювати відповідні кошти вдалося до війни, вони мають обмежений характер для обслуговування міжнародних зобов'язань", - уточнювали в ДТЕК Енерго агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" 17 травня 2021 року завершив процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій та основної суми банківського боргу на суму понад $2 млрд у нові єврооблігації.

Згідно з умовами реструктуризації, частину поточної заборгованості з єврооблігацій "ДТЕК Енерго" було конвертовано в єврооблігації "ДТЕК Нафтогаз" у сумі $425 млн зі ставкою 6,75% річних та терміном обігу до 31 грудня 2026 року.

Решту заборгованості конвертовано в нові єврооблігації "ДТЕК Енерго" на загальну суму $1,645 млрд зі ставкою 7/7,5% і терміном погашення 31 грудня 2027 року. У 2021 році "ДТЕК Енерго" у грошовій формі виплачувало купон за процентною ставкою 1,5% річних, решта купона у розмірі 3,5% річних була капіталізована та додана до основної суми боргу.

За результатами проведеного в жовтні цього року тендера "ДТЕК Енерго" викупило єврооблігації на $32,507 млн за ціною 24% номіналу і нижче. Після погашення пропозиції сукупна номінальна сума облігацій, що перебувають у обігу, становила $1 млрд 516,874 млн.

Згідно з умовами останнього тендера, оголошеного наприкінці листопада, компанія готова була викупити облігації на суму до $50 млн. за ціною до 27% від номіналу включно.

ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що складають вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

DTEK Energy B.V. – материнська компанія Групи ДТЕК Ріната Ахметова, зареєстрована у Нідерландах. Визначає стратегічні напрями розвитку Групи ДТЕК та надає методологічну підтримку операційним холдингам.

"ДТЕК Енерго" – операційна компанія, яка відповідає за видобуток вугілля та виробництво електроенергії з вугілля у структурі холдингу ДТЕК.

Теги: #облігації #дтек_енерго

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