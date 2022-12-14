Німеччина виділяє EUR20млн для екстреної допомоги Україні в екологічній сфері

Федеральне міністерство довкілля Німеччини і Європейський банк реконструкції та розвитку в Лондоні 9 грудня створили нові фінансові рамки для виділення 20 млн євро на заходи екстреної допомоги в Україні, повідомляє в середу відділ преси та роботи з громадськістю посольства Німеччини в Україні.

"Вони спрямовані на поліпшення умов життя населення шляхом усунення ушкоджень, заподіяних війною критичній екологічній інфраструктурі. Йдеться, наприклад, про поліпшення можливостей забезпечення питною водою і енергопостачання, а також зменшення пов'язаних із війною викидів, що потенційно шкідливо впливають на населення, наприклад, у випадку стічних вод, зокрема забезпечення відповідними мобільними станціями та пристроями", - йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначають, що так Німеччина виконує зобов'язання, взяте на себе в червні 2022 року на саміті G7 під своїм головуванням, сприяти створенню відповідної платформи.

"Останні російські повітряні атаки на українські міста завдали великої шкоди інфраструктурі та довкіллю. Населення перебуває під серйозною загрозою через пошкодження елементів критичної інфраструктури, таких як водопостачання і водовідведення, адже забруднення ґрунтів і води позначається безпосередньо на безпеці та здоров'ї людей. У цій сфері ми докладаємо зусиль і робимо внесок в ефективну підтримку України", - зазначила федеральний міністр довкілля Німеччини Штеффі Лемке.

До церемонії підписання засобами відеозв'язку приєдналися в. о. міністра розвитку громад і територій України Василь Лозинський і заступник міністра енергетики Юлія Підкоморна, йдеться в повідомленні.

Підтриманий міністерством механізм фінансування екстреної допомоги реалізується в партнерстві зі "Східноєвропейським партнерством з питань енергоефективності та екології" (E5P) Європейського банку реконструкції та розвитку. Ініціатива закладає основу для заходів екстреної допомоги в екологічному секторі, яка також відкрита для інших донорів, особливо з боку G7.