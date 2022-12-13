Економіка

16:36 13.12.2022

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкти про тимчасовий пільговий імпорт генераторів та Starlink

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Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкти про тимчасовий пільговий імпорт генераторів та Starlink

 Верховна Рада 331 і 332 голосами "за" ухвалила у другому читанні законопроєкти №8196/8197 про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які, зокрема, скасовують ПДВ та мита на імпорт генераторів та іншого енергообладнання на період до травня 2023 року.

"На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. Зокрема, для фізосіб. Норма діятиме до травня 2023 року", - написав у телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За його словами, законопроєкти також звільняють від ПДВ та мит ввезення обладнання в рамках технічної допомоги Energy Community, поштові та експрес-відправлення, та надають можливість зберігати пальне без ліцензії обсягом до 2000 літрів.

"Підтримали надання можливості зберігати пальне без ліцензії. На вимогу уряду до 2000 літрів. Про великі обсяги потрібно буде повідомити за декларативним принципом податкову", - уточнив Железняк.

Як раніше заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, метою законопроєктів №8196/8197 є запровадження короткострокових стимулювальних податкових та митних пільг для відновлення енергетичної інфраструктури.

 

Теги: #рада #енергетика #мито #обладнання

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