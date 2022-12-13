Економіка

13:50 13.12.2022

Мери міст виступають проти ухвалення законопроєкту про зміну системи містобудування

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Мери міст виступають проти ухвалення законопроєкту про зміну системи містобудування

 В Асоціації міст України (АМУ) виступили категорично проти законопроєкту №5655 щодо зміни системи містобудування.

"На розгляді Верховної Ради України перебуває законопроєкт №5655 про зміну системи містобудування, розгляд якого у другому читанні очікується 13 грудня 2022 року. Зважаючи на це, ми, голови українських міст, сіл та селищ, висловлюємо свою позицію та наголошуємо, що у цьому питанні абсолютно одностайні і категорично проти ухвалення цього законопроєкту", - йдеться у заяві Асоціації міст України, переданій агентству "Інтерфакс-Україна".

В АМУ зазначають, що не можна допустити ухвалення цього документа в тій редакції, яка існує наразі, і називають низку причин.

"Законопроєкт №5655 створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок, а тим, хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави або місцевого самоврядування. Контроль та нагляд місцевого самоврядування знищуються шляхом заміни їх моніторингом, який включає в себе лише спостереження за самовільним будівництвом. Упроваджується будівельна амністія та відшкодування вартості будівництва самовільним забудовникам із місцевого бюджету. Порушуються права власників земельних ділянок, адже відповідальності за самовільне будівництво не буде. Ліквідується можливість громадськості контролювати законність забудови та впливати на незаконні забудови. Знищуються досягнення реформи децентралізації, вся сфера централізується та звільняється від реального контролю", - наголошують в Асоціації міст України.

В АМУ також наголошують, що вже неодноразово зверталися до голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради із проханням спільно доопрацювати дискусійний законопроєкт.

"Акцентуємо на дотриманні прозорих процедур та антикорупційних норм, гарантіях безпеки мешканців, збереженні досягнень реформи децентралізації у законопроєкті та необхідності доопрацювання проєкту закону України №5655 із зазначених вище питань до винесення його на розгляд Верховної Ради України. Доопрацювання, широке громадське обговорення, консультації з професійними спільнотами і лише тоді голосування у сесійній залі Верховної Ради України. Саме так працює демократичне громадянське суспільство. Не навпаки", - резюмується у заяві АМУ.

Заяву АМУ підписали близько 40 мерів українських міст. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко (голова АМУ), мер Львова Андрій Садовий, мер Хмельницького Олександр Симчишин, мер Чернігова Владислав Атрошенко, мер Тернополя Сергій Надал, мер Рівного Олександр Третяк, мер Вінниці Сергій Моргунов, мер Житомира Сергій Сухомлин та інші.

Теги: #нерухомість #аму #містобудування

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