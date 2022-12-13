Україна отримала EUR100 млн пільговий кредит від Франції
Україна отримала EUR100 млн кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку, кошти направлені до загального фонду держбюджету для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних, повідомило українське Міністерство фінансів у вівторок.
"Дуже цінуємо внесок Франції у збереження стійкості фінансової системи України, а також готовність підтримувати нашу державу у боротьбі з агресором", – наводяться у релізі слова міністр фінансів Сергія Марченка.
Як уточнив Мінфін, кредит надається на пільгових умовах: відсоткова ставка становить 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дня кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на понад 5 років з дня укладання кредитного договору).
Загальна сума прямої бюджетної підтримки від Франції з 24 лютого 2022 року становить $432 млн, додало відомство.