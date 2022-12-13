Економіка

12:09 13.12.2022

Глава Єврокомісії підтвердила виділення Україні в 2023 році EUR18 млрд

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Глава Єврокомісії підтвердила виділення Україні в 2023 році EUR18 млрд

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила виділення Україні в 2023 році 18 млрд євро.

"Учора ввечері ми змогли дійти згоди щодо 18 млрд євро на рік, 1,5 млрд щомісячно - це постійний потік коштів до бюджету", - сказала вона у вівторок, виступаючи на конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається у вівторок у Парижі під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона.

ЄС, за словами фон дер Ляєн, працює над тим, щоб збільшити кількість електроенергії, яку отримуватимуть Україна та Молдова. "Ми надали 40 великих генераторів, щоб постійно було енергопостачання лікарень Донецької, Дніпропетровської областей, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона", - сказав вона.

Вона зазначила, що Єврокомісія готова мобілізувати 30 млн євро, щоб купити 30 млн LED-ламп.

Глава Єврокомісії зазначила також, що платформа відновлення України розпочне роботу вже наступного місяця. "Єврокомісія і Україна створять секретаріат. Ідеться про невідкладну допомогу, потім ми перейдемо до постійного відновлення", - зазначила вона.

"Зараз ми працюємо з партнерами G7, щоб зібрати енергетичну допомогу. Ми створюємо хаб у Польщі, який запрацює цього тижня - це мережа складів, куди можна направляти товари, а звідти - швидко в Україну", - сказав фон дер Ляєн.

Теги: #єс #урсула_ляєн

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