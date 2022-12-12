Фактична ціна реалізації газу у листопаді знизилася на 24,6% - Мінекономіки
Фактична ціна реалізації (ФЦР) природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у листопаді 2022 року становила 28 855,75 грн за 1 тис. куб. м, що на 24,6% менше, ніж у жовтні (38 тис. 294,51 грн), повідомило Міністерство економіки.
Відповідно до закону №7732 про внесення зміни до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу, з 1 серпня 2022 року і до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу рента розраховується виходячи з максимальної із трьох внутрішніх цін реалізації.
НАК "Нафтогаз України" у жовтні не підписала договори купівлі-продажу газу власного видобутку на організованих товарних ринках (ОТР - УЕБ, УІБ, УМВБ), а середньозважена ціна продажу газу іншими учасниками ринку (без урахування НАК та її "дочок") на ОТР становила 22,5 тис. грн/тис. куб. м.
Ця ціна менша за середні ціни UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market) на наступний місяць на умовах передоплати, на підставі яких і було встановлено листопадову ФЦР.
Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.
Перегляд податкового законодавства пов'язаний зі значним зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни, що призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча від європейських цін.
До березня 2022 року газова рента вираховувалася лише виходячи з митної вартості імпорту.
|2022
|грн/тис. куб. м
|січень
|32 808,28
|лютий
|29 550,34
|березень
|29 390,80
|квітень
|35 932,90
|травень
|31 174,61
|червень
|32 193,55
|липень
|31 991,51
|серпень
|24 045,30
|вересень
|39 952,00
|жовтень
|38 294,51
|листопад
|28 855,75
Дані: Мінекономіки