Фактична ціна реалізації газу у листопаді знизилася на 24,6% - Мінекономіки

Фактична ціна реалізації (ФЦР) природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у листопаді 2022 року становила 28 855,75 грн за 1 тис. куб. м, що на 24,6% менше, ніж у жовтні (38 тис. 294,51 грн), повідомило Міністерство економіки.

Відповідно до закону №7732 про внесення зміни до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу, з 1 серпня 2022 року і до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу рента розраховується виходячи з максимальної із трьох внутрішніх цін реалізації.

НАК "Нафтогаз України" у жовтні не підписала договори купівлі-продажу газу власного видобутку на організованих товарних ринках (ОТР - УЕБ, УІБ, УМВБ), а середньозважена ціна продажу газу іншими учасниками ринку (без урахування НАК та її "дочок") на ОТР становила 22,5 тис. грн/тис. куб. м.

Ця ціна менша за середні ціни UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у звітах Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market) на наступний місяць на умовах передоплати, на підставі яких і було встановлено листопадову ФЦР.

Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Перегляд податкового законодавства пов'язаний зі значним зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни, що призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча від європейських цін.

До березня 2022 року газова рента вираховувалася лише виходячи з митної вартості імпорту.

2022 грн/тис. куб. м січень 32 808,28 лютий 29 550,34 березень 29 390,80 квітень 35 932,90 травень 31 174,61 червень 32 193,55 липень 31 991,51 серпень 24 045,30 вересень 39 952,00 жовтень 38 294,51 листопад 28 855,75

Дані: Мінекономіки