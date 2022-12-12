Верховна Рада цього тижня може ухвалити закони про тимчасовий пільговий імпорт генераторів та "Старлінків" - комітет

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкти про відміну ПДВ та мит на імпорт генераторів та іншого енергообладнання, а також "Старлінків", повідомив голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Метою законопроєктів є запровадження короткострокових стимулювальних податкових та митних пільг для відновлення енергетичної інфраструктури, а саме звільнення до 1 травня 2023 року від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість імпорту (ПДВ) генераторів та інших компонентів", - написав він у телеграмі.

За відповідні законопроєкти №8196 та №8197 проголосували 23 члени комітету.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") зазначив, що протягом цього тижня законопроєкти підуть до сесійної зали і можуть бути ухвалені.

Він уточнив, що документи також враховують звільнення від виплат для поштових та експрес-відправлень та надають можливість зберігати пальне без ліцензії обсягом до 2 тис. літрів.

Нардеп зазначив, що також від ПДВ та мит звільняється ввезення обладнання в рамках технічної допомоги Energy Community.