Законопроєкт №5655 ставить обраних забудовників у привілейоване становище стосовно інших - Асоціація міст України

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" №5655 обов'язково має бути доопрацьований, заявляє Асоціація міст України (АМУ), що виступає категорично проти його ухвалення в наявному вигляді, оскільки згідно з цим документом обмежуються права місцевого самоврядування.

"Законопроєкт в обов'язковому порядку потрібно доопрацювати для виключення положень щодо приватних уповноважених осіб щодо містобудівного контролю. Адже згідно з проєктом передбачено передання функції держави та місцевого самоврядування підприємницьким структурам. Це ставить одних суб'єктів господарювання у привілейоване становище стосовно інших, що суперечить ч. 2 ст. 5 та ч. 4 ст. 13 Конституції України", - йдеться у заяві АМУ на її сайті.

Зазначається, що 8 грудня асоціація вкотре звернулася до голови профільного комітету Верховної Ради щодо законопроєкту №5655, представивши численні зауваження та пропозиції.

В АМУ, зокрема, вважають за необхідне демонополізувати право підпису керівника органу містобудування. "Адже це зупинить усі процеси в будь-якій громаді, тим більше у місті-мільйоннику", - кажуть в асоціації.

Серед інших вимог АМУ: запровадження відповідальності адміністраторів електронної системи за строки надання послуг, за хибність введених ними даних та за ненадання послуг; створення можливостей для зупинення самовільного будівництва та приведення норм проєкту у відповідність до Цивільного кодексу України.

Асоціація міст України також нагадала про необхідність проведення погоджувальних рад із представниками Мінцифри, Мінкультури та Національного агентства щодо запобігання корупції.

Як повідомлялося, 1 грудня законопроєкт №5655 було знято з розгляду парламентом. Напередодні, 28 листопада, Асоціація міст України зверталася із пропозиціями місцевого самоврядування до законопроєкту.