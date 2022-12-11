Економіка

12:12 11.12.2022

"Енергоатом" підключив 8-й енергоблок після короткого ремонту, анонсує швидке підключення 9-го

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"Енергоатом" підключив 8-й енергоблок після короткого ремонту, анонсує швидке підключення 9-го

Один з енергоблоків-тисячників (ВВЕР-1000) "Енергоатому" 10 грудня був відключений від енергомережі для усунення зауваження трансформатора струму резервного захисту.

"Зауваження усунули, і сьогодні о 02:43 енергоблок знову підключили до електромережі", – повідомив "Енергоатом" вранці в неділю.

Компанія зазначила, що також закінчується відновлювальний ремонт ще одного енергоблоку ВВЕР-1000, який дістав пошкодження внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України 23 листопада.

"Найближчими днями його теж підключать до мережі", – зазначив "Енергоатом".

Компанія наголосила, що для забезпечення потреб населення та економіки країни всі інші енергоблоки вітчизняних АЕС, за винятком тимчасово захопленої Запорізької станції, працюють на максимальній потужності.

"Енергоатом" також уточнив, що тимчасово окупована ЗАЕС, включення якої блокується рашистами, продовжує споживати близько 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

Як повідомлялося, під час викликаного російськими ракетними обстрілами блекауту 23 листопада аварійно відключилися всі 8 енергоблоків, що працювали на той час.

Загалом в Україні чотири АЕС України, які охоплюють 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт. Крім ЗАЕС із шістьма блоками по 1000 МВт, це Рівненська АЕС (чотири енергоблоки – два по 1000 МВт і два по 440 МВт), Південноукраїнська АЕС (три енергоблоки по 1000 МВт) і Хмельницька АЕС (два енергоблоки по 1000 МВт). 

Теги: #енергоблок #енергоатом #підключення

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