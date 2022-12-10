В енергосистемі України працює вісім із дев'яти енергоблоків АЕС, що знаходяться на підконтрольній території – голова ДІЯРУ

Вісім із дев'яти енергоблоків атомних станцій, що знаходилися на підконтрольній Україні, після блекауту внаслідок 8-ї масованої атаки російських загарбників з енергоінфраструктури 23 листопада знову працюють в енергосистемі, повідомив голова Держінспекції з ядерного регулювання Олег Коріков.

"Два тижні тому внаслідок обстрілів та цілеспрямованої атаки на енергоінфраструктуру сталося зниження частоти, і аварійно відключилися всі 8 енергоблоків, які на той час працювали. У міру відновлення енергосистеми України роботу енергоблоків було відновлено повністю, і на сьогодні у нас працюють 8 із 9 енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній території України", – сказав Коріков в ефірі національного телемарафону у суботу.

Він уточнив, що енергоблоки АЕС зараз покривають приблизно половину споживання електроенергії.

При цьому глава інспекції зазначив, що порушень меж безпечної експлуатації під час зупинки блоків не сталося, енергоспоживання АЕС було переведено на власні резервні дизель-електростанції.

Разом із тим, Коріков зазначив, що будь-яка робота аварійного захисту – це потенційно вихідна подія для аварійної ситуації або аварії, і це розглядається в рамках звітів з аналізу безпеки кожного енергоблоку.

"Можливість відмов обладнання, а також ймовірність помилок персоналу зростає. Хоча треба зазначити, що наші енергоблоки досить стійкі, а персонал висококваліфікований, і таким чином, на наш погляд зупинення енергоблоків 2 тижні тому не повинно суттєво вплинути на стан безпеки АЕС", – пояснив голова Держатомрегулювання.

Щодо окупованої з 4 березня поточного року російськими загарбниками Запорізької атомної станції, Коріков зазначив, що "ЗАЕС із виробника е/е, а там вироблялося від 20 до 25% річного споживання, перетворилася на споживача, оскільки всі шість блоків перебувають у зупиненому стані".

Він також зазначив, що на станції росіяни виробляють незаконні модифікації ядерної установки, а саме будівництво незаконних споруд біля сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, в районі резервної дизельної електростанції енергоблоку №6. Крім того, з настанням холодів на ЗАЕС завезено мобільні дизельні обігрівачі та електростанції, які росіяни намагаються підключити без будь-якого аналізу безпеки.

Коріков також звернув увагу, що рятувальний загін, який раніше був розташований поблизу ЗАЕС, був переміщений до Енергодара, і таким чином, у разі небезпеки треба більше часу на його прибуття на станцію.

"Це з одного боку призводить до зростання ризиків безпеки на ЗАЕС, а з іншого зменшує можливості реагування на небезпеку", – наголосив він.

При цьому глава ДІЯРУ наголосив, що єдиний варіант повернення ЗАЕС у безпечний стан – це її деокупація, демілітаризація та повернення під повний контроль України, і на цих умовах має створюватися зона безпеки на станції, Енергодара та прилеглих територій.

"Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зараз веде переговори щодо такої зони і веде їх на умовах, які запропонувала йому Україна", – резюмував голова Держатомрегулювання.

Як повідомлялося, Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція з встановленої потужності. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проєктом В-320 (потужність близько 6 ГВт). Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Загалом в Україні чотири активні АЕС України, що включають 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт. Окрім ЗАЕС, це Рівненська АЕС (чотири енергоблоки), Південноукраїнська АЕС (три енергоблоки) та Хмельницька АЕС (два енергоблоки).