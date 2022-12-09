Економіка

17:28 09.12.2022

Україна може повернутися до планових відключень е/е через кілька днів із відновленням генерації та потеплінням – голова "Укренерго"

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Україна може повернутися до планових відключень е/е через кілька днів із відновленням генерації та потеплінням – голова "Укренерго"

Повернення до планових графіків відключень передбачається за кілька днів, коли із відновленням пошкоджених обстрілами РФ генерувальних потужностей, можна буде зменшити дефіцит електроенергії, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми бачимо, що трохи відступили морози. Водночас ми поступово відновлюємо генерувальні потужності, і поступово обсяг доступної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Думаю, що через кілька днів ми досягнемо тієї межі, коли всім можна буде чітко дотримуватися планових" графіків відключень в областях, які запроваджують обленерго", – сказав він на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" у Києві у п'ятницю.

Як пояснив голова національної енергокомпанії, зараз Україна зазнає цілодобового дефіциту потужності, і це означає, що відключення, зокрема й екстрені, також запроваджуються цілодобово.

"Коли ми бачимо сьогодні на завтра обсяг прогнозного дефіциту в енергосистемі за кожною годиною окремо, то розподіляємо ліміти по областях пропорційно до їх споживання. Далі обленерго разом з ОВА складають відповідні списки відключень. Коли дефіцит занадто великий, як, наприклад, після аварії або атаки, що області не вкладаються у доведені ліміти, "Укренерго" змушене запроваджувати додаткові обмеження, тому що більше електроенергії взяти нема звідки", – описав алгоритм Кудрицький.

При цьому глава НЕК зазначив, що компанія має стежити за загальним балансом системи, щоб уникнути її колапсу.

За його словами, проблема зменшення дефіциту зараз пов'язана з відновленням потужностей, що генерують в Україні.

"Триває відновлення ТЕС, ГЕС. Атомні станції перебувають у роботі зараз, підтримують енергосистему, але атомна генерація і до війни, і зараз забезпечує половину потреб, і однією атомкою ми не можемо покрити споживання. Нам потрібні інші види генерації, а вони сильно пошкоджені ", – пояснив енергетик.

Кудрицький вкотре зазначив, що немає в Україні такої ТЕС, яка б не була пошкоджена. Також тих чи інших пошкоджень зазнали практично всі ГЕС.

Теги: #енергетика #укренерго

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