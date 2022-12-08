Економіка

17:47 08.12.2022

Дефіцит е/е на лівому березі Києва поступово зменшується, але ситуацію посилює нестача локальної генерації – топменеджер ДТЕК

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Дефіцит е/е на лівому березі Києва поступово зменшується, але ситуацію посилює нестача локальної генерації – топменеджер ДТЕК

Проблеми з електропостачанням лівобережного Києва пояснюються серйозним дефіцитом локальної генерації через пошкодження внаслідок обстрілів та недостатню пропускну спроможність мереж, щоб перерозподілити ресурс з інших джерел, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Завдання щодо лівого берега вийти на такі ж графіки, як і щодо правого – це чотири години через п'ять. Для цього потрібно не лише відновлення мереж, чим ми зараз займаємось, а й відновлення генерації на лівому березі плюс підняття генерації на об'єктах, що працюють. Тут потрібне об'єднання зусиль влади і самої генерації", – сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

Водночас Сахарук зазначив, що питання відновлення генерації, яка до війни була джерелом е/е для лівого берега, можна вирішити "не за дні, а за тижні", а питання збільшення потужності мереж вирішується швидше, і тут вже вжито низки додаткових технічних заходів.

"Ми зменшили дефіцит, але він ще є. Думаю, краще має бути вже сьогодні, а за два-три дні, можливо, вдасться збільшити ще обсяги для лівого берега. Плюс йде потепління, плюс вихідні, то ситуація може покращитися", – пояснив енергетик.

Щодо пропорційності відключення споживачів, то, за його словами, забезпечити її на всі 100% неможливо.

"Система була спроєктована і побудована не для того, щоб усіх справедливо вимикати, а для того, щоб усіх справедливо включати та забезпечити стабільне енергопостачання. Це не простий процес – відключати всіх в однаковому обсязі. Але наше завдання разом із місцевою владою домогтися, щоб цієї справедливості було максимально більше", – зазначив він.

Сахарук додав, що наразі триває робота над тим, як забезпечити відключення окремих будинків, "якщо вони не вимикаються взагалі".

"Уже є випадки, коли ЖЕКи чи ОСББ вимикають у ручному режимі, і вони не поодинокі", – запевнив виконавчий директор ДТЕК.

Як повідомлялося, "ДТЕК Київські електромережі" скоротив удвічі список будинків, які раніше не підпадали під відключення, оскільки вони були заживлені за тими самими лініями, що й об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше було 1497 таких будинків, після аналізу 750 додаткових будинків відключатимуть на рівних умовах з іншими, що дасть змогу знизити тривалість відключення всіх киян.

Ще для 747 будинків оператор не може змінити поточну схему електропостачання, що зумовлено технічними характеристиками мережі, тому триває робота з міською владою, ЖБК, КК та ОСББ міста для застосування стабілізаційних чи екстрених відключень до цих будинків.

За даними голови енергопостачальника YASNO Сергія Коваленка, станом на 7 грудня лівий берег столиці забезпечений е/е лише на 30% від потреб, що він пояснив ремонтом одного з комунальних об'єктів генерації.

Теги: #київ #електроенергія

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