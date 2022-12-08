Дефіцит е/е в системі зберігається, проте наразі лише у третині областей аварійні відключення

Енергосистема України станом на 11:00 четверга продовжує відчувати значний дефіцит ресурсу через перевищення доведених обленерго лімітів споживання, в окремих регіонах вимушено вводяться графіки аварійних відключень, повідомила НЕК "Укренерго".

"Наразі найскладніша ситуація залишається у східному регіоні: увечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє обстановка, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи", – зазначено у повідомленні "Укренерго"в телеграм-каналі у четвер.

Там також зазначили, що ситуацію ускладнюють погодні умови: у багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють зледеніння проводів та їхнє пошкодження.

"Укренерго" також зазначає, що цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи у Київській та Одеській областях, зокрема, в Одесі триває процес підключення побутових споживачів за резервними схемами.

"ДТЕК Одеські електромережі" анонсували в ніч на 8 грудня подачу напруги до Одеси та закликали споживачів, які не мали світла, вимкнути електроприлади для запобігання їхньому можливому пошкодженню.

"Полтаваобленерго" на фейсбук-сторінці у ніч на 8 грудня анонсувало погодинні відключення, але двох черг одночасно, вранці повідомило про введення спеціальних графіків аварійних відключень, а вже за кілька хвилин їх скасувало за розпорядженням "Укренерго".

На своїх сайтах або на фейсбук-сторінці "Львівобленерго", "Черкасиобленерго", "Чернігівобленерго", "Чернівціобленерго", "Миколаївобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Закарпаттяобленерго", "Рівнеобленерго", "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго" "Сумиобленерго", "Кіровоградобленерго", повідомляють про дію погодинних графіків на 8 грудня, хоча деякі оператори зазначають, що ліміти споживання дещо менші за визначені на 7 грудня, тому відключення будуть або тривалішими, або охоплюватимуть одразу кілька черг. Також багато хто попереджає про можливість застосування аварійних відключень.

"Харківобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Житоміробленерго", "Херсонобленерго", "Тернопільобленерго" інформують про екстрені або аварійні обмеження, як і всі мережеві оператори ДТЕК – Одеські, Дніпровські, Донецькі, Київські та Київські регіональні електромережі.