Економіка

19:48 07.12.2022

ЄБРР може надати Укрексімбанку кредит EUR50 млн

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ЄБРР може надати Укрексімбанку кредит EUR50 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати державному Укрексімбанку кредит до EUR50 млн для фінансування приватних корпоративних клієнтів і муніципалітетів в Україні, постраждалих від війни.

"Кредит надасть Укрексімбанку таке необхідне середньострокове фінансування у воєнний час і дасть змогу банку підтримувати своїх приватних корпоративних клієнтів і муніципалітети, використовуючи свою стратегічну спрямованість, підтверджений досвід корпоративного кредитування найважливіших секторів і сильну регіональну присутність", - зазначається в повідомленні банку в середу.

Згідно з ним, проєкт підтримуватимуть донори: покриття ризику першого збитку розміром EUR25 млн надасть Спеціальний фонд реагування на кризові ситуації ЄБРР у рамках спеціального Пакета реагування ЄБРР на війну в Україні.

Укрексімбанк створено у 1992 році. Єдиним власником фінустанови є держава.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 липня 2022 року Укрексімбанк за розміром загальних активів посідав 3-тє місце (228,608 млрд грн) серед 68 банків, що діяли в країні, або близько 10% від усіх активів банківської системи.

Банк має 51 відділення в країні та два представницькі офіси в Лондоні та Нью-Йорку.

Теги: #єбрр

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