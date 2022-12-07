Економіка

16:14 07.12.2022

Директор Центру досліджень енергетики: Заяви про експорт Україною електроенергії - пряма брехня

2 хв читати
Директор Центру досліджень енергетики: Заяви про експорт Україною електроенергії - пряма брехня

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко категорично спростував інформацію про експорт електроенергії Україною, назвавши її відвертою брехнею.

"Заяви про експорт електроенергії - це пряма брехня. Пряміше не буває. Більше того, всі люди, які про це говорять, дуже добре знають, що це пряма брехня", - сказав він під час брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві в середу.

Експерт пояснив, що інформація про фізичні перетікання електроенергії з України та в Україну, що відображається на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, свідчить про взаємне балансування енергосистем, а не про комерційний експорт або імпорт.

"Там можна побачити, що з України електрика фізично виходить і так само фізично в Україну заходить. Відбувається це через різні частини мережі, але вже деякий час для її стабілізації ми фактично використовуємо обхідний шлях через Європу. Для того, щоб передати е/е, наприклад, у Київ або Одесу, частина ресурсу проходить через Європу й повертається в Україну", - пояснив Харченко.

За його словами, це значно посилює рівень опору та стійкості, яку демонструє українська енергосистема в умовах війни. "Без таких технічних рішень нам було б набагато складніше, і це об'єктивна реальність. Це працює", - запевнив він.

При цьому Харченко наголосив, що також на сайті ENTSO-E можна побачити інформацію про експорт та імпорт абсолютно всіма країнами, що входять до мережі.

"І там точно біля України нулі. Україна працює у балансі - скільки електрики пішло, стільки й повернулося", - резюмував експерт.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики заборонило комерційний експорт електроенергії з 11 жовтня після масованого обстрілу російськими агресорами енергетичної інфраструктури. Проте в низці інформресурсів поширюється інформація про експорт е/е з України та пов'язані з цим обмеження споживачів усередині країни.

Теги: #експорт #електроенергія #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:00 05.12.2022
Хлібобулочна галузь нині забезпечена електроенергією, але змушена отримувати сировину "з коліс"

Хлібобулочна галузь нині забезпечена електроенергією, але змушена отримувати сировину "з коліс"

19:36 05.12.2022
"Укренерго" анонсувало аварійні відключення в усіх областях України через зниження потужності генерації внаслідок обстрілів РФ

"Укренерго" анонсувало аварійні відключення в усіх областях України через зниження потужності генерації внаслідок обстрілів РФ

19:08 05.12.2022
Аварійні відключення е/е застосовані також у Полтавській, Запорізькій, Закарпатській областях

Аварійні відключення е/е застосовані також у Полтавській, Запорізькій, Закарпатській областях

09:06 05.12.2022
Дубно у цьому ОЗП перевело все опалення на альтернативні газу джерела – міський голова

Дубно у цьому ОЗП перевело все опалення на альтернативні газу джерела – міський голова

08:53 05.12.2022
Голова YASNO звернув увагу на відсутність імпорту-експорту електроенергії в Україні

Голова YASNO звернув увагу на відсутність імпорту-експорту електроенергії в Україні

08:44 05.12.2022
Київ у понеділок перейде до стабілізаційних відключень світла

Київ у понеділок перейде до стабілізаційних відключень світла

07:05 05.12.2022
Макрон сподівається на м'яку зиму та економне споживання французами електроенергії

Макрон сподівається на м'яку зиму та економне споживання французами електроенергії

19:12 02.12.2022
Київ потребує самообмеження постачання е/е житлових будинків, підключених до об'єктів критичної інфраструктури

Київ потребує самообмеження постачання е/е житлових будинків, підключених до об'єктів критичної інфраструктури

21:46 01.12.2022
У Снігурівці після подачі світла сталася аварія на підземних мережах

У Снігурівці після подачі світла сталася аварія на підземних мережах

20:30 01.12.2022
Кількість відключених клієнтів у Києві в четвер знизилася майже в 1,5 раза

Кількість відключених клієнтів у Києві в четвер знизилася майже в 1,5 раза

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова "Нафтогазу" розраховує на формування наглядової ради компанії в січні 2023 р.

Український бізнес звертається до лідерів країн G7 та ЄС із проханням надати Україні зброю далекого радіусу дії

Дефіцит електроенергії зберігається на суттєвому рівні – "Укренерго"

Міжнародні резерви України у листопаді зросли на 10,7% і перевищили довоєнний рівень - НБУ

Шмигаль: Уряд за час війни виділив 1,13 трлн грн на фінансування армії та сектору безпеки

ОСТАННЄ

Найприбутковішими банками у жовтні стали Приват, Укрсиб, Сіті, mono та ОТП, найбільш збитковими – Ощад, Укрексім та Укргаз

Голова "Нафтогазу" розраховує на формування наглядової ради компанії в січні 2023 р.

Український бізнес звертається до лідерів країн G7 та ЄС із проханням надати Україні зброю далекого радіусу дії

Дефіцит електроенергії зберігається на суттєвому рівні – "Укренерго"

Відновлювана енергетика стане провідним джерелом електрики у світі до 2025 року

Ціни на батареї для електромобілів у 2022 р. зросли вперше за десятиліття

Держава готується до заходження на "АвтоКрАЗ" і "Запоріжтрансформатор"

Україна отримає грант на 200 млн євро від Німеччини для підтримки ВПО

"ДТЕК" попереджає про низку фейкових каналів у соцмережах із використанням назви групи

Міжнародні резерви України у листопаді зросли на 10,7% і перевищили довоєнний рівень - НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА