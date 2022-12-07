Директор Центру досліджень енергетики: Заяви про експорт Україною електроенергії - пряма брехня

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко категорично спростував інформацію про експорт електроенергії Україною, назвавши її відвертою брехнею.

"Заяви про експорт електроенергії - це пряма брехня. Пряміше не буває. Більше того, всі люди, які про це говорять, дуже добре знають, що це пряма брехня", - сказав він під час брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві в середу.

Експерт пояснив, що інформація про фізичні перетікання електроенергії з України та в Україну, що відображається на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, свідчить про взаємне балансування енергосистем, а не про комерційний експорт або імпорт.

"Там можна побачити, що з України електрика фізично виходить і так само фізично в Україну заходить. Відбувається це через різні частини мережі, але вже деякий час для її стабілізації ми фактично використовуємо обхідний шлях через Європу. Для того, щоб передати е/е, наприклад, у Київ або Одесу, частина ресурсу проходить через Європу й повертається в Україну", - пояснив Харченко.

За його словами, це значно посилює рівень опору та стійкості, яку демонструє українська енергосистема в умовах війни. "Без таких технічних рішень нам було б набагато складніше, і це об'єктивна реальність. Це працює", - запевнив він.

При цьому Харченко наголосив, що також на сайті ENTSO-E можна побачити інформацію про експорт та імпорт абсолютно всіма країнами, що входять до мережі.

"І там точно біля України нулі. Україна працює у балансі - скільки електрики пішло, стільки й повернулося", - резюмував експерт.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики заборонило комерційний експорт електроенергії з 11 жовтня після масованого обстрілу російськими агресорами енергетичної інфраструктури. Проте в низці інформресурсів поширюється інформація про експорт е/е з України та пов'язані з цим обмеження споживачів усередині країни.