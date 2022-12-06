Економіка

17:09 06.12.2022

Шмигаль: Уряд за час війни виділив 1,13 трлн грн на фінансування армії та сектору безпеки

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Шмигаль: Уряд за час війни виділив 1,13 трлн грн на фінансування армії та сектору безпеки

 Уряд України за час війни виділив 1 трлн 130 млрд грн на фінансування армії та сектору безпеки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для нашого уряду фінансування армії та безпека країни були, є і будуть головним пріоритетом. Нині ми спрямовуємо більшу частину всіх бюджетних ресурсів саме в цю сферу. Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес нині сплачують до бюджету, спрямовують на забезпечення наших військових", – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

З його слів, на зарплати всім, хто наразі захищає Україну, було виділено 770 млрд грн. "На закупівлю, ремонт та модернізацію техніки й озброєння ми виділили 176,2 млрд грн, що більше, ніж за останні десять років разом узяті", - сказав Шмигаль.

Теги: #фінансування #армія #шмигаль

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