Економіка

15:32 05.12.2022

"Укренерго" повідомило про поцілення в об'єкти енергоінфраструктури та пов'язані з ними аварійні відключення

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"Укренерго" повідомило про поцілення в об'єкти енергоінфраструктури та пов'язані з ними аварійні відключення

НЕК "Укренерго" повідомила про влучення ракет російських військ в об'єкти енергоінфраструктури, що призвело до аварійних відключень світла.

"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучення по об'єктах енергетичної інфраструктури та пов'язані з цим аварійні відключення світла", – йдеться у повідомленні "Укренерго" на фейсбук-сторінці у понеділок.

Згідно з повідомленням, диспетчери "Укренерго" працюють над утриманням балансу в енергосистемі.

Теги: #енергетика #обстріли #укренерго

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