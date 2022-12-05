"Укренерго" повідомило про поцілення в об'єкти енергоінфраструктури та пов'язані з ними аварійні відключення

НЕК "Укренерго" повідомила про влучення ракет російських військ в об'єкти енергоінфраструктури, що призвело до аварійних відключень світла.

"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучення по об'єктах енергетичної інфраструктури та пов'язані з цим аварійні відключення світла", – йдеться у повідомленні "Укренерго" на фейсбук-сторінці у понеділок.

Згідно з повідомленням, диспетчери "Укренерго" працюють над утриманням балансу в енергосистемі.