Економіка

19:21 03.12.2022

На дофінансування деокупованих громад Харківщини буде спрямовано 300 млн грн

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На дофінансування деокупованих громад Харківщини буде спрямовано 300 млн грн

Харківська облрада на сесії у суботу підтримала спрямування 300 млн грн на дофінансування деокупованих громад регіону.

"Було підтримано дуже важливу програму від Харківської ОВА: 300 млн грн будуть направлені на дофінансування деокупованих громад, бюджети яких майже порожні, де багато чого розкрадено та зруйновано. Гроші підуть на зарплати людям, купівлю необхідної техніки для роботи тощо", - написала на своїй сторінці у фейсбук голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

 

 

 

Теги: #фінансування #харківська_область #деокупація

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