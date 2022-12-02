Керівники ОСР персонально відповідатимуть за зловживання при відключеннях е/е – глави Міненерго та НКРЕКП

Керівники операторів системи розподілу (ОСР) особисто відповідатимуть у разі недотримання принципу рівності споживачів у разі вимушених відключень електроенергії, заявив міністр енергетики Герман Галущенко на нараді з проблем відключень у Міністерстві енергетики.

"Під час відключення електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній нестимуть персональну відповідальність", – сказав Галущенко, слова якого процитували на сайті Міненерго у п'ятницю.

Він зазначив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів на недотримання графіків та несправедливість у черговості відключень зросла вдвічі.

"Аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, з яких надходить найбільша кількість скарг – Київ, Київська область, Полтава та Львів", - наголосив міністр.

У нараді також взяли участь заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комуслуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський, а також керівники Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд), НЕК "Укренерго" та оператор.

"Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський на нараді наголосив, що комісія запроваджує персональну відповідальність керівників ОСР за невиконання нормативних документів щодо введення обмежень споживання", – повідомляється на сайті з посиланням на Ущаповського.

За словами голови НКРЕКП, регулятор отримує значну частину скарг на неналежну комунікацію ОСР зі споживачами, зокрема, недонесення інформації про відключення, їхні обсяги та актуальність складених графіків.

"Ця ситуація терміново має бути виправлена. Також комісія звертає увагу ОСР на необхідність урахування показників лічильників та застосування коефіцієнта зниження під час виставлення рахунків споживачам щодо усередненого споживання у листопаді", - поінформував Ущаповський.

У свою чергу, як зазначив на засіданні Шурма, дотримання справедливості при забезпеченні споживачів електроенергією, а також заживлення об'єктів критичної інфраструктури – це питання національної безпеки, яке контролюється на найвищому державному рівні та має неухильно дотримуватися.