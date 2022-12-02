Економіка

13:43 02.12.2022

Керівники ОСР персонально відповідатимуть за зловживання при відключеннях е/е – глави Міненерго та НКРЕКП

2 хв читати
Керівники ОСР персонально відповідатимуть за зловживання при відключеннях е/е – глави Міненерго та НКРЕКП

Керівники операторів системи розподілу (ОСР) особисто відповідатимуть у разі недотримання принципу рівності споживачів у разі вимушених відключень електроенергії, заявив міністр енергетики Герман Галущенко на нараді з проблем відключень у Міністерстві енергетики.

"Під час відключення електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній нестимуть персональну відповідальність", – сказав Галущенко, слова якого процитували на сайті Міненерго у п'ятницю.

Він зазначив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів на недотримання графіків та несправедливість у черговості відключень зросла вдвічі.

"Аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, з яких надходить найбільша кількість скарг – Київ, Київська область, Полтава та Львів", - наголосив міністр.

У нараді також взяли участь заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комуслуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський, а також керівники Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд), НЕК "Укренерго" та оператор.

"Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський на нараді наголосив, що комісія запроваджує персональну відповідальність керівників ОСР за невиконання нормативних документів щодо введення обмежень споживання", – повідомляється на сайті з посиланням на Ущаповського.

За словами голови НКРЕКП, регулятор отримує значну частину скарг на неналежну комунікацію ОСР зі споживачами, зокрема, недонесення інформації про відключення, їхні обсяги та актуальність складених графіків.

"Ця ситуація терміново має бути виправлена. Також комісія звертає увагу ОСР на необхідність урахування показників лічильників та застосування коефіцієнта зниження під час виставлення рахунків споживачам щодо усередненого споживання у листопаді", - поінформував Ущаповський.

У свою чергу, як зазначив на засіданні Шурма, дотримання справедливості при забезпеченні споживачів електроенергією, а також заживлення об'єктів критичної інфраструктури – це питання національної безпеки, яке контролюється на найвищому державному рівні та має неухильно дотримуватися.

Теги: #відключення #е_е #оср

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 01.12.2022
"ДТЕК КЕМ" скоротив удвічі список будинків, які раніше не підпадали під відключення е/е

"ДТЕК КЕМ" скоротив удвічі список будинків, які раніше не підпадали під відключення е/е

10:42 01.12.2022
Енергосистема Києва стабілізується, проте екстрені відключення наразі тривають - КМВА

Енергосистема Києва стабілізується, проте екстрені відключення наразі тривають - КМВА

23:41 30.11.2022
Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики

Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики

19:24 30.11.2022
Кабмін дозволив продавати "зелену" е/е на двосторонніх безперервних аукціонах

Кабмін дозволив продавати "зелену" е/е на двосторонніх безперервних аукціонах

21:36 29.11.2022
Обмеження в Києві у вівторок знизилися до 560 МВт - глава YASNO

Обмеження в Києві у вівторок знизилися до 560 МВт - глава YASNO

19:38 29.11.2022
Україна може забезпечити за рахунок імпорту менше ніж 10% потреби в е/е – голова енергокомітету ВР

Україна може забезпечити за рахунок імпорту менше ніж 10% потреби в е/е – голова енергокомітету ВР

07:25 26.11.2022
Голова "Укренерго" прогнозує скорочення дефіциту в енергосистемі у вихідні до 25%

Голова "Укренерго" прогнозує скорочення дефіциту в енергосистемі у вихідні до 25%

20:18 25.11.2022
Частину Херсона буде підключено до енергосистеми у неділю-понеділок

Частину Херсона буде підключено до енергосистеми у неділю-понеділок

14:42 23.11.2022
У Києві впроваджуються екстрені відключення світла - YASNO

У Києві впроваджуються екстрені відключення світла - YASNO

08:48 23.11.2022
"Укренерго" анонсує на середу лише планові відключення

"Укренерго" анонсує на середу лише планові відключення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн і витрати до 312,7 млрд грн

Зведений платіжний баланс України у жовтні-2022 зведений із профіцитом $47 млн

Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 27% - "Укренерго"

США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

ОСТАННЄ

Старт нового житлового будівництва в Україні заморожено через неможливість внести дані про гарантійну частку до Держреєстру за новим законом

SCM Ахметова за дев'ять місяців сплатила до бюджету понад 60 млрд грн податків

Передання АРМА корпоративних прав IDS Ukraine ніяк не вплине на її діяльність - СЕО холдингу

Ніжин збудує СЕС для забезпечення е/е водоканалу на виграний ним у співпраці з GIZ грант EUR100 тис.

Інтерес до оренди заміських будинків на зимовий сезон в Україні зріс удвічі - ЛУН

Нацбанк розглядає можливість формування обов'язкових резервів за рахунок ОВДП

Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн і витрати до 312,7 млрд грн

Міста мають прагнути стати автономними, збільшивши використання відновлюваної енергетики – СEO "iC consulenten Україна"

Об'єднання Мінінфраструктури та Мінрегіону покращить координацію щодо відновлення постраждалих регіонів - Шмигаль

"Укренерго" отримало EUR372 млн від ЄБРР та Нідерландів для відновлення підстанцій та покращення фінансової стабільності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА