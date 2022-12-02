SCM Ахметова за дев'ять місяців сплатила до бюджету понад 60 млрд грн податків

За дев'ять місяців 2022 року українські підприємства інвестиційної групи SCM Ріната Ахметова сплатили до державного та місцевих бюджетів 60,2 млрд грн податків та зборів, ідеться у повідомленні компанії у п'ятницю.

Так, українські підприємства інвестиційної групи SCM скерували 57,3 млрд грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. Іще 2,8 млрд грн сплатили до бюджету асоційовані та спільні підприємства. Із 57,3 млрд грн сплачених підприємствами SCM – 49 млрд грн надійшло до державного бюджету, 8,3 млрд грн – до місцевих бюджетів.

"Попри повномасштабне російське вторгнення, в Україну SCM продовжує інвестувати в економіку та енергетичну незалежність нашої країни", - повідомили в компанії.

Капітальні інвестиції з січня до жовтня 2022 року досягли 13,3 млрд грн. Більша частина з цих коштів – заходи посилення енергетичної безпеки країни: капітальний ремонт електричних мереж, переоснащення установок енергетичних блоків теплоелектростанцій, буріння нафтогазових свердловин, відкриття нових лав, збагачення вугілля тощо.

На соціальні програми витрачено 6,1 млрд гривень. Найбільші видатки становили охорона довкілля та соціальні програми для жителів регіонів присутності. Також бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" продовжують підтримувати Україну та українців в ці складні часи. З 24 лютого на допомогу військовим та мирним направлено більше ніж 3,5 млрд грн.