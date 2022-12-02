Економіка

12:16 02.12.2022

Ніжин збудує СЕС для забезпечення е/е водоканалу на виграний ним у співпраці з GIZ грант EUR100 тис.

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Ніжин збудує СЕС для забезпечення е/е водоканалу на виграний ним у співпраці з GIZ грант EUR100 тис.

Ніжин Чернігівської області виграв грант на EUR100 тис. через Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ на будівництво сонячної електростанції для потреб Ніжинського водоканалу, повідомив секретар міської ради Юрій Хоменко.

"Фахівці інвествідділу міськради разом із спеціалістами водоканалу провели важливу роботу з налагодження співпраці з GIZ. Результатом цієї роботи став грант на EUR100 тис. на будівництво СЕС для власного споживання електроенергії водоканалом, який постачає водою усі 70 тис. населення", - сказав Хоменко агентству "Інтерфакс-Україна" у кулуарах конференції у Тбілісі, присвяченій 10-й річниці Угоди мерів у регіоні Східного партнерства.

За його словами, нинішній склад міськради взяв на себе зобов'язання перевести щонайменше 70-80% електроспоживання водоканалу на автономні джерела.

"СЕС - це хороший початок. Щомісяця водоканал споживає приблизно 120 тис. кВт-год, що дуже відчутно для нашого міста. Будівництво СЕС вирішить проблему частково, але це початок", - зазначив він.

Хоменко уточнив, що СЕС планується збудувати до початку весни.

Щодо роботи водоканалу в нинішньому ОЗП за можливого відключення електроенергії, секретар міськради пояснив, що для потреб водоканалу місто вчасно закупило електрогенератори, завдяки чому воду під час відключення електроенергії повертають приблизно за годину.

Загалом щодо ОЗП він зазначив, що "до мирного опалювального сезону у нас все готово більш ніж на 100%", але в умовах війни стоїть надважливе завдання забезпечити генераторами котельні, і наразі, зокрема, виникла велика проблема із закупівлею генератора 600 кВт для теплопостачання.

"Ми ставили перед собою завдання, щоб хоча б два тижні мати можливість безперервно подавати електроенергію в котельні. На сьогодні не вистачає в місті генератора на 600 кВт. Гроші обсягом 9 млн грн виділені на виконкомі, і ми вже протягом місяця намагаємося його купити. Але високий попит, дуже проблематично. Постачальники відгукуються, але 2-3 місяці на доставку, коли нам потрібно фактично на вчора", - описав ситуацію Хоменко.

При цьому він зазначив, що оскільки місто володіє Ніжинськими тепломережами на 40%, багато залежить також від приватних учасників товариства.

Як повідомлялося, Угода мерів - рух за збереження клімату та енергії на місцевому рівні, що об'єднує 11 тис. місцевих і регіональних органів влади із 55 країн. Одним із напрямів глобальної угоди є Угода мерів у регіоні Східного партнерства, діяльність якої фінансується ЄС. До Угоди мерів - Схід приєдналися мери міст Молдови, Грузії, Азербайджану, Вірменії, України. Вона поєднує майже 500 представників зацікавлених сторін, регіональних органів влади, місцевого самоврядування, громад із населених пунктів. Україна представлена майже 300 учасниками.

На конференції у Тбілісі 29-30 жовтня щодо десятиліття діяльності Угоди мерів - Схід до неї приєдналися ще 20 міст Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану.

Участь Білорусі, яка також 10 років тому приєдналася до проєкту, призупинена у зв'язку з підтримкою російської агресії проти України.

За інформацією на сайті GIZ, організація працює в Україні з 1993 року. Її метою є підтримка уряду у процесі реформування державного управління, а також стійкий економічний розвиток, енергоефективність та захист клімату.

Наразі GIZ активно підтримує Україну у забезпеченні громадян енергетичними ресурсами, зокрема, координує допомогу від німецьких компаній із енергетичного сектору. Зазначається, що близько 330 громад отримали електрогенератори, щоб організувати роботу благодійних їдалень або лікарень в умовах відключення електроенергії.

GIZ також допомагає в реалізації проєктів із енергоефективності та сталого розвитку, що фінансуються німецьким урядом.

Теги: #сес #ніжин

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