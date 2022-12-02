Економіка

11:48 02.12.2022

Інтерес до оренди заміських будинків на зимовий сезон в Україні зріс удвічі - ЛУН

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Інтерес до оренди приватних заміських будинків на зимовий сезон в Україні зріс удвічі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі порталу новобудов ЛУН.

Згідно з аналітикою ЛУН, у столичному регіоні найбюджетніші варіанти починаються з 3-4 тис. грн на місяць за "будинок у селі" за 30 хвилин від Києва на авто. Плюсами такого формату можна назвати піч та колодязь, які роблять будинок майже повністю автономним. З недоліків - відсутність міської інфраструктури і ремонт, що "бачив життя".

З бюджетом у 10 тис. грн можна знайти сучасніші приватні будинки в передмісті і навіть таунхауси до 100 кв. м. Серед пропозицій за 20 тис. грн є будинки одразу з генератором та камінними залами, що можна вважати хорошими варіантами для тих, хто планує провести зиму із достатнім рівнем комфорту. Котеджні містечка преміум-сегменту пропонують будинки 370 кв. м. за $10 тис./міс.

Західні регіони приймають біженців ще з останнього тижня лютого. За даними ЛУН, вибір вкрай обмежений через надмірний попит, проте будинки ще можна знайти. Наприклад, у Львові в районі Сихова з бюджетом у 10 тис. грн доступний до оренди будинок на 50 кв. м із власною свердловиною, газовим опаленням та каміном. На Закарпатті, яке так полюбили IT-фахівці, у невеликих селах та містечках для бюджету 12 тис. грн ще є в оренду будинки. В Івано-Франківську з бюджетом у 12 тис. грн на місяць доступні будинки у 80 кв. м із газовим опаленням.

В Одесі найекономніший варіант, який знайшли в базі ЛУН, це однокімнатний будинок 45 кв. м із газовим котлом за 4,5 тис. грн. За 8 тис. грн доступний будинок у місті на 60 кв. м з індивідуальним опаленням, прибудинковою територією та доступом до міської інфраструктури, що важливо, якщо ви приїжджаєте з дітьми чи тваринами. За бюджет 12 тис. грн - на околиці Одеси будинок на 160 кв. м із газовим котлом, септиком та каміном, що робить його майже незалежним від міських комунікацій.

У Полтаві, яка цього року прийняла велику кількість тимчасово переміщених осіб, попит на оренду квартир зріс у декілька разів, що вплинуло на кількість доступних варіантів. За 10 тис. грн пропонують однокімнатний будинок у передмісті на 60 кв. м, але одразу з генератором та буржуйкою. За 20 тис. грн/міс. - будинок в 140 кв. м із каміном, котлом та великою прибудинковою територією.

Теги: #оренда #нерухомість #лун

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