ДТЕК відвантажить державним ТЕС іще 20 тис. тонн вугілля

ДТЕК додатково відвантажить державним теплоелектростанціям (ТЕС) іще 20 тис. тонн вугілля.

"Додатково до 100 тис. тонн вугілля, яке було відвантажено для потреб державних ТЕС раніше, "ДТЕК Енерго" надав їм ще 20 тис. тонн дуже необхідного зараз вугілля. 10 тис. тонн вже були відвантажені, а ще 10 відвантажуються прямо зараз", - ідеться у телеграм-каналі компанії у середу.

У ДТЕК зазначають, що це дасть змогу тепловій генерації та українській енергосистемі надійніше пройти опалювальний сезон.

Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" 15 вересня заявило про початок постачання державній компанії ПАТ "Центренерго" перших 50 тис. тонн вугілля для проходження осінньо-зимового опалювального періоду. На середину жовтня відвантаження вугілля збільшилося до 100 тис. тонн.