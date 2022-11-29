Економіка

18:23 29.11.2022

США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

1 хв читати
США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

США профінансують придбання електромережевого обладнання для відновлення української енергосистеми на суму $53 млн, повідомляє CNN із посиланням на повідомлення Державного департаменту США.

"Цей пакет постачання включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, розрядники, роз'єднувачі, транспортні засоби та інше ключове обладнання", - зазначається у повідомленні.

Кошти будуть виділені на додаток до вже наданих раніше $55 млн, виділених на екстрену підтримку енергетичного сектора.

 

Теги: #сша #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:10 29.11.2022
У Херсоні підключено до електропостачання 41% побутових споживачів - голова ОВА

У Херсоні підключено до електропостачання 41% побутових споживачів - голова ОВА

17:32 29.11.2022
Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

15:34 29.11.2022
Фонд енергоефективності отримав за тиждень близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі відновлення житла з бюджетом EUR5 млн

Фонд енергоефективності отримав за тиждень близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі відновлення житла з бюджетом EUR5 млн

14:38 29.11.2022
Львів компенсуватиме закладам харчування та продуктовим магазинам до 80 тис. грн на купівлю генераторів

Львів компенсуватиме закладам харчування та продуктовим магазинам до 80 тис. грн на купівлю генераторів

12:47 29.11.2022
Зеленський обговорив із послами UNITED24 фандрайзинг на генератори для лікарень

Зеленський обговорив із послами UNITED24 фандрайзинг на генератори для лікарень

12:45 29.11.2022
У Львові призупинили подання води на більше ніж 80 вулицях у зв'язку з відсутністю електрики на насосних станціях

У Львові призупинили подання води на більше ніж 80 вулицях у зв'язку з відсутністю електрики на насосних станціях

12:35 29.11.2022
Координатор Держдепу США із санкцій прибув із візитом в Україну – посол

Координатор Держдепу США із санкцій прибув із візитом в Україну – посол

11:30 29.11.2022
Дефіцит в енергосистемі зріс до 30% через зростання споживання, в Києві знову екстрені відключення

Дефіцит в енергосистемі зріс до 30% через зростання споживання, в Києві знову екстрені відключення

09:35 29.11.2022
У Полтавській області у вівторок світло вмикатимуть на 2 години

У Полтавській області у вівторок світло вмикатимуть на 2 години

08:43 29.11.2022
Україна просить США допомогти газом

Україна просить США допомогти газом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні - Шмигаль

"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

Мінцифри виступає за невідкладну легалізацію віртуальних активів

Дефіцит в енергосистемі зріс до 30% через зростання споживання, в Києві знову екстрені відключення

ОСТАННЄ

Велика Британія виділяє 5 млн фунтів на "Зерно з України"

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює сполучення зі Словаччиною

МАГАТЕ розширить присутність на українських АЕС – Гроссі

"ДТЕК Нафтогаз" на аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ на Полтавщині за 1,3 млрд грн

Мінцифри виступає за невідкладну легалізацію віртуальних активів

МАГАТЕ підтвердила відсутність незаявлених ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС

"Нова пошта" запустила можливість забирати посилки "в кредит"

ОПЗ візьме участь в експорті продовольства зерновим коридором

Нацбанк представив учасникам платіжного ринку і ринку віртуальних активів проєкт концепції е-гривні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА