США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

США профінансують придбання електромережевого обладнання для відновлення української енергосистеми на суму $53 млн, повідомляє CNN із посиланням на повідомлення Державного департаменту США.

"Цей пакет постачання включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, розрядники, роз'єднувачі, транспортні засоби та інше ключове обладнання", - зазначається у повідомленні.

Кошти будуть виділені на додаток до вже наданих раніше $55 млн, виділених на екстрену підтримку енергетичного сектора.